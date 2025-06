【ファイナルファンタジーIX 25th ANNIVERSARY at SQUARE ENIX POP UP STORE】 7月2日~9月7日 大丸梅田店開催予定 会場: 大丸梅田店 13階特設会場 大阪市北区梅田3-1-1 7月25日~8月11日 大丸東京店開催予定 会場: 大丸東京店 11階 催事場 東京都千代田区丸の内1-9-1

スクウェア・エニックスは「ファイナルファンタジーIX」の25周年を記念して「SQUARE ENIX POP UP STORE」を7月2日から9月7日まで大丸梅田店、7月25日から8月11日まで大丸東京店にて開催する。

会場では「ファイナルファンタジーIX」開発に関わった板鼻利幸氏による記念イラストパネルの他、イラストを使用したフォトスポットを展開予定。全10種のぬいぐるみも各4,400円で販売する。

この他「ファイナルファンタジーXIV」の先行販売商品や、スクウェア・エニックスが展開するタイトルの関連アイテムを用意する。また大丸梅田店、東京店それぞれの1階イベントスペースで実施する「FINAL FANTASY IX 25th ANNIVERSARY × DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION」と「SQUARE ENIX POP UP STORE」のどちらかで5,500円以上の決済を行なったのち、もう一方の店舗にレシートを持参することで先着でラバーコースターを受け取れる。

描き下ろしイラスト

フォトスポット

【ぬいぐるみ(各4,400円)】

ジタン・トライバル

ビビ・オルティニア

ガーネット・ティル・アレクサンドロス17世

アデルバート・スタイナー

フライヤ・クレセント

クイナ・クゥエン

エーコ・キャルオル

サラマンダー・コーラル

ベアトリクス

クジャ

【オリジナルグッズ】

ファイナルファンタジーIX ショルダーバッグ ジタン・トライバル:11,000円

ファイナルファンタジーIX ショルダーバッグ ビビ:11,000円

ファイナルファンタジーIX ショルダーポーチ ジタン・トライバル:9,350円

ファイナルファンタジーIX ショルダーポーチ ビビ:9,350円

ファイナルファンタジーIX フェイスマグカップ ビビ:3,520円

ファイナルファンタジーIX ぬいぐるみポーチ ビビ:3,960円

ファイナルファンタジーIX イラストアクリルスタンド Vol.1:1,540円

ファイナルファンタジーIX イラストアクリルスタンド Vol.2:1,540円

ファイナルファンタジーIX ミニアクリルスタンドコレクション:8個入りBOX5,280円、1個660円

ファイナルファンタジーIX キャラトート ビビ:3,960円

ファイナルファンタジーIX キャラポーチ ビビ:3,300円

ファイナルファンタジーIX 25th ANNIVERSARY アクリルキーホルダー(全4種):各1,100円

ファイナルファンタジーIX 25th ANNIVERSARY ステッカーセット:1,210円

ファイナルファンタジーIX 25th ANNIVERSARY Tシャツ:4,620円

ファイナルファンタジーIX 25th ANNIVERSARY マグネットコレクション:8個入りBOX5,280円、1個660円

ファイナルファンタジーIX 25th ANNIVERSARY クリアファイルセット:1,100円

ファイナルファンタジーIX フォルミズム ジタン・トライバル:6,930円

ファイナルファンタジーIXフ ォルミズム ガーネット・ティル・アレクサンドロス17世:6,930円

ファイナルファンタジーIX オルゴール<いつか帰るところ>:2,750円円

ファイナルファンタジーIX オルゴール<独りじゃない>:2,750円

ファイナルファンタジーIX オルゴール<ローズ・オブ・メイ>:2,750円

FINAL FANTASY IX 25th Anniversary Vinyl -Timeless Tale -:4,950円

ファイナルファンタジーIXえほん ビビとおじいちゃんと旅立ちの日に:1,320円

FINAL FANTASY IX 発売25周年記念くじ

【「FFXIV」商品】

ファイナルファンタジーXIV キャラクターキャンバスボード:3,300円

ファイナルファンタジーXIV キャラクターステッカーセット:2,200円

ファイナルファンタジーXIV ステッカーセット<シュガーライオット>:2,200円

ファイナルファンタジーXIV Tシャツ<ドマ式麻雀>M/L/XL:各6,160円

【ピックアップアイテム】

スマイルスライムひやひやハンカチスライム:770円

ドラゴンクエスト メタリックアイテムズ ギャラリースペシャルロトの鎧&ロトの兜:9,900円

ファイナルファンタジー フラッフィーぬいぐるみ チョコボ/モーグリ:各2,970円

キングダム ハーツ / ステーショナリー 日記帳 ロクサスダイアリー:6,380円

キングダム ハーツII フォルミズム ソラ:7,480円

NieR Series ラージポストカードセット:2,200円

NieR:Piano Journeys:3,630円

「黒執事 Black Label」トレーディング缶バッジ Cafe & Shop Edition:1個550円

「鋼の錬金術師」トレーディングクリアカード2枚セット(B):1個550円

【FINAL FANTASY IX 25th ANNIVERSARY×DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION】

キービジュアル

買い回りキャンペーン

(C) SQUARE ENIX (C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX (C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) Disney (C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX (C)Yana Toboso/SQUARE ENIX (C)NAOE/SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI