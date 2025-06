人気YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』と題した動画が公開された。チャンネル主のJukiaさんが、デンマークから初めて日本を訪れた2人組を車で案内し、浅草観光や天ぷらでもてなす様子が収められている。



渋谷で出会った彼女たち。Jukiaさんから「日本に着いたばかりの外国人を無料で東京観光案内し、宿泊先まで送る」という「FREE RIDE」企画を説明されると、当初は「ちょっと怪しいわ(a little sketchy)」と警戒するも、Jukiaさんのチャンネルや過去の動画を確認し、「じゃあ参加するわ!(Let's go for it!)」と快諾。こうして、デンマーク出身の2人組との東京観光が始まった。



車中では、1人が小学校の代理教員など3つの仕事を掛け持ちして旅行資金を貯めたことや、もう1人が音楽活動をしていることが明かされた。今回の日本旅行はギャップイヤーを利用したもので、「日本の文化については色々聞いてたし、せっかく旅をするなら日本に来たいと思ったのよ!」と目を輝かせた。2人はかつてボーディングスクールで「半年一緒に住んでたの!」という元ルームメイト同士だという。



最初に向かったのは浅草。偶然にも700年の歴史を持つ「三社祭」が開催されており、Jukiaさんから「三社祭には三日間で180万人の人が訪れるみたいだよ!」と聞くと、デンマークの人口(約600万人)と比較し、「(180万人は)人口の3分の1くらいよ!(笑)」「びっくりだわ(笑)」と驚きの表情を見せた。



お寺の熱気に彼女たちは「すごいわ!」と圧倒された。Jukiaさんから手水舎でのお清めの作法を教わり、「すごく清められた気分よ!」と初体験を楽しんだ。仲見世通りでは名物のいちご大福を実食。「苺がすごく美味しいわ」と1人。一方で、あんこの食感については「ちょっと苦手かもしれない」「味はどっちも好きなんだけど食感が慣れないわ」と正直な感想も飛び出した。



夕食は、Jukiaさんが予約した1928年創業の老舗天ぷら店「天寿々(てんすず)」へ。掘りごたつ式の座敷に案内され、日本の食事スタイルに興味津々の様子。運ばれてきた天丼には「すごく気に入ったわ!」「正に求めていたものよ!」と大興奮。「最高に美味しかったわ!」「また絶対食べたいわ!」と舌鼓を打ち、初めて食べたという穴子の天ぷらも「とても美味しかったわ!」と絶賛した。食後には、Jukiaさんから教わった「ごちそうさまでした!」を2人そろって実践し、店の人を喜ばせる場面もあった。



一日を振り返り、1人は「お寺でのお清めがすごく面白かったわ!Jukiaたちに会わなければする機会がなかったと思うし!」「(天ぷらも)食事もとても気に入ったわ!」と満面の笑みを見せた。もう1人も「とても楽しい旅の始まり方だったわ!」と満足げな様子。感じたカルチャーショックについては、「街中の賑わいにびっくりしたわ!」と語り、続けて「あんなに人が多いのにぶつからなかったのも不思議だったわ」「SNSで見てる感じより実際は落ち着いてたわ」と、日本の人々の振る舞いに感心したようだった。



最後はJukiaさんからお土産のプレゼントを受け取り、名残惜しそうに別れを告げた2人。動画からは、Jukiaさんの温かいもてなしと、2人の素直な反応を通じて、日本の魅力と異文化交流の楽しさが伝わってくる。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo