長野県軽井沢町のハルニレテラスに2025年4月28日にオープンした、クレープを提供するカフェ「Hygge by OC(ヒュッゲ バイ オーシー)」。店名の「Hygge」は、デンマーク語で「心地よい場所」を意味し、自然豊かな軽井沢の環境の中で、温かく、心地よい時間を提供したいという想いが込められている。■徹底的に食材にこだわったクレープと北欧スタイルのコーヒーに癒やされる

Hygge by OCのシュガーバタークレープ

【写真】シュガーバタークレープ

テイクアウト限定「あずきバターミニクレープ」

シンプルながら温かみのある内装

デンマークのプロローグコーヒーの豆

ロゴを模した店頭のサイン

Hygge by OC ロゴ

新緑のハルニレテラス

「OC」は「okologisk crepe(オーガニッククレープ)」の頭文字を取ったものであり、シンプルながらも味わい深いクレープを特徴としている。なかでも看板商品であるシュガーバタークレープは、海外経験豊富なシェフによる独自レシピで、食材にも徹底的にこだわっている。■特徴1:選び抜かれた食材を活かしたシュガーバタークレープ「Hygge by OC」の主力メニューは、シュガーバタークレープ。バターをあえて溶かさず、フォークとナイフで少しずつ切り分けて食べるスタイルを採用。ひと口ごとに温かなクレープと冷たいバターの対比を楽しむことができる。複雑な甘味とコクのあるうま味が広がり、上質な幸福感を提供するひと品だ。■特徴2:テイクアウト限定、あずきバターミニクレープハルニレテラス内での食べ歩きや湯川を眺めながらのひとときに適した、ワンハンドスタイルの「あずきバターミニクレープ」もテイクアウト限定で提供される。軽やかに散策するシーンにぴったりのスイーツだ。■特徴3:シンプルな空間設計と、デンマーク発コーヒーで癒やしを提供店内は白を基調に、軽井沢の緑を思わせるモスグリーンをアクセントに取り入れたシンプルで落ち着いたしつらえとなっている。提供されるコーヒーには、デンマークの「プロローグコーヒー」の豆を使用。フルーティーで浅煎りという北欧スタイルの味わいが楽しめる。<「Hygge by OC」オープン概要>・オープン日:2025年4月28日・営業時間:10時〜18時(ラストオーダー17時30分)・メニュー:「シュガーバタークレープ」(1320円)「あずきバターミニクレープ(テイクアウト限定)」(660円)「コーヒー」(660円)■ハルニレテラスについて軽井沢星野エリアに位置するハルニレテラスは、清流沿いに連なる9棟の建物に、個性的な16店舗が軒をつらねる“小さな街”。自然との共生をテーマに設計されており、川のせせらぎや木々の風に包まれながら、くつろぎの時間を楽しめる空間となっている。オーナーこだわりの商品がそろうショップや、イタリアン・中華・ソバなど多様なジャンルのレストランが集い、軽井沢での滞在を豊かに彩っている。■ハルニレテラスとの連携による出店ハルニレテラスは2025年7月に開業16周年を迎える。これまで「軽井沢の日常」を届けてきたこの場所において、朝食やカフェタイムにさらなる食の充実を図りたいという星野リゾートの意向と、自然と共にある生活の中で上質な食体験を提供したいというSML株式会社(運営元)の想いが一致したことから、出店が決定した。■軽井沢星野エリアについて大正時代より文豪や芸術家が集い、文化的コミュニティが形成されてきた軽井沢星野エリア。自然と文化を愛する人々が集い続け、今では“小さな街”として、訪れる人々に安らぎと刺激を提供し続けている。所在地:長野県軽井沢町星野電話:050-3537-3553アクセス:JR軽井沢駅より車で約15分自然の中で味わう上質なクレープとコーヒーが、日常にちょっとした贅沢を添えてくれる「Hygge by OC」で心地よいひとときを体験してみてはいかがだろうか。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。