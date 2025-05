アメリカ は国民の健康状態がかなり悪いことが知られており、「最も裕福な アメリカ 人でさえ一部のヨーロッパ諸国で最も貧しい人より短命」という研究結果も報告されています。新たな研究では、 アメリカ は州ごとに平均寿命の増加に大きな格差があり、一部の州では女性の平均寿命が1世紀にわたりほとんど増えていないことが明らかになりました。All-Cause Mortality and Life Expectancy by Birth Cohort Across US States | Public Health | JAMA Network Open | JAMA Network

イェール大学 公衆衛生大学院が主導した大規模な研究では、1969年〜2020年にかけて アメリカ で死亡した1億7900万人分のデータを分析し、同じ年代に生まれた集団(出生コホート)ごとの平均寿命を調べました。そして、1900年生まれの人々から2000年生まれの人々にかけて、 アメリカ の各州における平均寿命がどれほど変化したのかを推定しました。論文の筆頭著者であり、 イェール大学 公衆衛生大学院の生物統計学教授のセオドア・ホル フォード 博士は、「出生コホートごとに 死亡率 の傾向を見ると、集団の生きた経験をより正確に反映することができます。これは、集団の 人生 に影響を与える政策や社会状況の長期的な影響を示します。これらの影響は、異なる世代の 死亡率 を年ごとに比較することでは見えてこないかもしれません」と述べています。分析の結果、1900年生まれと比較すると2000年生まれのコホートは平均寿命が軒並み延びましたが、その程度には州ごとに大きな格差がみられました。 アメリカ 北東部および西部の州では平均寿命が大きく増加した一方、南部の州では平均寿命の増加がわずかなものにとどまっており、特に一部の州では1世紀にわたりほとんど変化していないと報告されています。以下のグラフは、「2000年生まれの男性の平均寿命が最も長い/最も短い5州」について、1900年生まれと2000年生まれの平均寿命を比較したもの。2000年生まれの男性の平均寿命が長いニューヨーク州・ カリフォルニア 州・ワシントンD.C.・マサチューセッツ州・ワシントン州では、1900年と比較して30年以上も平均寿命が延びていることがわかります。特にワシントンD.C.の平均寿命増加は目覚ましく、1900年生まれは48.7歳だったのが2000年には86.5歳となっています。つまり、1世紀で約38年も平均寿命が延びたというわけです。一方、男性の平均寿命が短いミシシッピ州・ウェストバージニア州・アラバマ州・ルイジアナ州・テネシー州では、平均寿命の増加が10年程度にとどまっています。女性の場合はさらに顕著な格差がみられます。以下のグラフは、「2000年生まれの女性の平均寿命が最も長い/最も短い5州」について、1900年生まれと2000年生まれの平均寿命を比較したものです。2000年生まれの女性の平均寿命が最も長い州はワシントンD.C.・ニューヨーク州・ カリフォルニア 州・マサチューセッツ州・ハワイ州で、ワシントンD.C.は約29年も平均寿命が延びていることがわかります。1900年の時点で平均寿命が長かったマサチューセッツ州やハワイ州では増加率が少なめですが、それでも13年以上平均寿命が延びています。一方、2000年生まれの女性の平均寿命が短いウェストバージニア州・オクラホマ州・ケンタッキー州・ミシシッピ州・アーカンソー州では、平均寿命は1900年から2000年にかけてほとんど変わっておらず、オクラホマ州ではなんと0.7年減少しています。ホル フォード 氏は、「南部の一部の州で生まれた女性の平均寿命は、1900年から2000年にかけて3年未満しか延びませんでした。ニューヨーク州や カリフォルニア 州のような州では、同じ期間に平均寿命が20年以上延びたことを考えると、これは驚くほど対照的です」とコメントしています。また、研究チームは「35歳以降に 死亡率 が増加する割合」についても調査しました。その結果は、 死亡率 の増加速度が速ければ速いほど老化による悪影響が大きく、遅ければ遅いほど健康的に老化していることを示しています。この調査でも地域差は明らかであり、ニューヨーク州や フロリダ 州では 死亡率 の増加が緩やかだったのに対し、オクラホマ州やアイオワ州では 死亡率 の増加が速かったとのことです。ホル フォード 氏はこれらのパターンについて、「今日私たちが目にしている格差は、 喫煙 率・医療へのアクセス・環境への暴露・公衆衛生への 投資 など、数十年にわたる累積的な影響の結果です。意識的な政策変更がなければ、これらのギャップは持続するか、さらに広がる可能性が高いでしょう」と述べています。また、論文の共著者であり、 イェール大学 公衆衛生大学院の医療政策学の助教を務めるジェイミー・タム博士は、「たとえば、平均寿命の改善が少ない州ほど 貧困率 が高いのは驚くべきことではありません」と述べ、 死亡率 と平均寿命の傾向は基礎となる人口統計も反映したものだと指摘。その上でタム氏は、「健康介入の利点は、生涯にわたります。早期に行動して公衆衛生に 投資 しないことは、将来の世代にも害を及ぼします」と主張しました。