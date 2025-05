ザ・リッツ・カールトン日光が、開業5周年を記念したイベント「5th Anniversary Bartender Crossover」を開催。

世界を牽引するSG Groupのバーテンダー5名をお招きし、五感が満ちる特別なバー体験が堪能できる特別企画です。

ザ・リッツ・カールトン日光「ザ・バー」5th Anniversary Bartender Crossover

日時:2025年7月12日(土) 6:00.p.m〜11:00.p.m

場所:ザ・リッツ・カールトン日光 1階「ザ・バー」

問い合わせ:0288-25-5776(ザ・リッツ・カールトン日光 レストラン予約直通)、Email rc.nikko.RestaurantReservation@ritzcarlton.com

2025年7月15日で開業5周年を迎える、雄大な自然に囲まれ、四季折々の豊かな表情が美しい奥日光に位置する「ザ・リッツ・カールトン日光」

5周年を記念して、2025年7月12日に一夜限りのアニバーサリーイベント「5th Anniversary Bartenders Crossover」が開催されます。

国内外で活躍するトップバーテンダーをゲストに迎え、コラボレーションイベント「Bartender Crossover(バーテンダークロスオーバー)」を展開してきたザ・リッツ・カールトン日光。

アニバーサリーイヤーとなる2025年は5周年の“5”にフォーカスし、ザ・リッツ・カールトン日光でしか叶わないスペシャル企画として提供されます。

「5th Anniversary Bartenders Crossover」では世界の5拠点で活躍するバーテンダーを招き、「五感」をテーマに、栃木県の食材を使用したカクテルを展開。

東京・渋谷の「The SG Club」や中国・上海の「Speak Low」「Sober Company」などを展開するバーカンパニー「SG Group」より、後関信吾(ごかん しんご)氏を筆頭に5人のバーテンダーが招待されます!

後閑氏は、いまや世界のバーシーンで最も熱い視線を集める一人。

ザ・リッツ・カールトン日光の開業時より、「ザ・バー」にて提供しているシグネチャーカクテル全16種などを監修しています。

今回は、後閑氏がファウンダーを務め、ノンアルコールカクテルを含む9種類以上の特別なカクテルを提供。

The World’s / Asia’s 50 Best Barsにおいて世界一の受賞回数をもつSG Groupより、ニューヨーク・上海・東京・沖縄と、世界各地で活躍するバーテンダーが集結します☆

イベントのみの参加も可能ですが、バークレジット付き宿泊パッケージも登場。

一夜限りの思い出深いひとときを過ごせます!

五感満ちる―「5th Anniversary Bartender Crossover」

コラボレーション情報:

後閑 信吾氏(ニューヨーク|Sip & Guzzle)永峯 侑弥氏(東京|The SG Tavern)杉浦 聡氏(沖縄|El Lequio)Kris Du氏(上海|Speak Low)Roger氏(上海|The Odd Couple)

メニュー:

後閑信吾氏監修 ザ・リッツ・カールトン日光 開業5周年記念 新シグネチャーカクテル イベント 限定カクテル イベント 限定ノンアルコールカクテル

※メニュー詳細は当日発表

“5”周年を記念し、後閑信吾氏率いる”5”人のバーテンダーを招き、日光で味わう”五”感をテーマに開催する「5th Anniversary Bartender Crossover」

節目となる数字“5”にかけた、2025年に日光でしか叶わないバー体験ができるイベントです!

当日は、後閑氏が監修したザ・リッツ・カールトン日光 開業5周年記念の新シグネチャーカクテルをお披露目。

世界で注目を集める5人のバーテンダーが、栃木県産の食材や日光のスピリッツなどを使用し、ここでしか味わえないカクテルをバーカウンターで振る舞います。

また、奥日光からインスピレーションを得て制作される新たなシグネチャーカクテルは、2025年7月15日より1階「ザ・バー」のグランドメニューにて楽しむことも可能です☆

後閑 信吾(ごかん しんご)氏 プロフィール

SG Groupの代表である後閑信吾氏。

バー業界において今世界で最も注目されるバーテンダーの一人です。

2001年にキャリアをスタートさせ着実にその技術を磨き続け、ニューヨークの名店「Angel’s Share」でヘッドバーテンダーを務めました。

2012年には世界最大規模のカクテルコンペティション「バカルディ・レガシー・カクテルコンペティション」に米国代表として出場し、世界大会優勝。

2014年、上海に自身のチャンピオンカクテルの名を冠したバー「Speak Low」をオープン以降、新しいコンセプトのバーを次々とオープンさせ、現在国内外で12店舗を展開しています。

「50 Best Bars」では世界最多53回の受賞歴を持ちます。

2017年にはバー業界のアカデミー賞といわれる「Tales of the Cocktail」にて「バーテンダーオブザイヤー」、アジアの「50 Best Bars」では、2019年に「Bartender’s Bartender」、2021年に「Industry Icon」を受賞。

業界影響力ランキング「Bar World 100」には2019年から連続で選出され、2024年は第7位にランクインされました。

2020年大手三酒造とともに、バーのための焼酎ブランド「The SG Shochu」を発表。

「San Francisco World Spirits Competition」において三銘柄いずれもゴールド・ダブルゴールドを受賞し、世界に焼酎を広める活動にも注力されている。

2023年には琉球泡盛の老舗「瑞穂酒造」と黒糖リキュール『KOKUTO DE LEQUIO』を発表。

「木村硝子店」木村祐太郎氏とコラボレーションしたグラスシリーズ「SIP AND GUZZLE」をリリースするなど、プロダクト開発にも手腕を発揮し、バーテンダーの枠を越えて活動の場を拡げています。

2024年には、Forbes JAPAN「30人のカルチャープレナー」に選出。

また、後閑氏は数多くの若手バーテンダーの育成にも尽力しており、その教えを受けたプロテジェたちは世界各地の受賞歴あるバーで活躍されています。

永峯 侑弥(ながみね ゆうや)氏 プロフィール

SG Groupのビバレッジディレクターを務める、1986年鹿児島県生まれの永峯侑弥氏。

自衛隊に勤務後、2010年横須賀でバーテンダーのキャリアをスタートさせました。

都内のバーで経験を積み、カクテルコンペティションで多数入賞した後、2019年SG Groupに入社。

ファウンダー後閑信吾から味覚のセンスを買われ、The SG Club のヘッドバーテンダーに就任し、The World’s / Asia’s 50 Best Barsの受賞にも大きく貢献されました。

現在は、同グループのBeverage Director として国内外9店舗のクオリティチェックを行いながら、海外でゲストバーテンダーとしても腕を振るい活躍の場を広げています。

杉浦 聡(すぎうら さとし)氏 プロフィール

20歳でバー業界へ進出した、El Lequio バーマネージャーの杉浦聡氏。

9年間東京にてクラシックジャパニーズ、フレアバーテンディングを学んだ後、 2018年SG Groupに入社されました。

「The Odd Couple」立ち上げのため上海へ移り住み、同店にて3年間バーマネージャーを務め、2022年2月、沖縄の新たな店舗 「El Lequio」の立ち上げのために帰国し、 現在まで同店のバーマネージャーを務めています。

2023年には、El Lequio を沖縄初となる Asia’ s 50 Best Barsランクインへと導き、2024年3月よりKOKUTO DE LEQUIOのブランドアンバサダーに就任し、プロダクトの開発にも携わっています。

カクテルコンペテイションに過去9回ジャパンファイナリストとして出場。

その他70回以上のゲストシフトやマスタークラスなどを行っています。

Kris Du(クリス・ドゥ)氏 プロフィール

18歳でバーテンダーとしてのキャリアをスタートさせた、Speak Low バーマネージャーKris Du氏。

広州で4年間のキャリアを積んだ後、2015年に上海へ拠点を移しSpeak Lowに加入されました。

後閑信吾氏、鈴木敦氏の元で3年間の修行を積み、2018年Speak Lowのバーマネージャーに就任。

若い世代のシニアミクソロストとなりました。

飲食業界に強い意欲を持ち、ホスピタリティ精神を大切にされています。

Speak Lowは彼がこれまで最も長く貢献した場所であり、数々のアワード受賞の背景には彼の力が大きく影響しています。

Roger(ロジャー)氏 プロフィール

10年以上のF&B業界経験を持ち、広州からキャリアをスタートさせたThe Odd CoupleのバーマネージャーRoger氏。

2015年に上海へ移り、「Speak Low」で研鑽を積んだ後、若くしてマネージャーに就任。

現在は「The Odd Couple」でバーマネージャーを務めています。

バーテンダーとバリスタの国際交流にも注力し、世界的バリスタを紹介するプログラムを主催。

教育・文化交流・業界発展に貢献し続ける、アジアを代表する若手リーダーの一人です。

ザ・バータイム パッケージ

内容:

宿泊滞在中の 朝食 シャンパン 用意 (1滞在につき1本)1滞在あたり12,000円分のバークレジット(スイートルーム宿泊の場合15,000円分)

料金:1室1名 184,840円(税・サ込)〜 / 1室2名 192,585円(税・サ込)〜

※上記は最低料金につき、宿泊客室タイプや宿泊時期により料金は変動します

問い合わせ:0288-25-5152(ザ・リッツ・カールトン日光 宿泊予約直通 10:00〜17:00)、Email rc.nikko.room.reservation@ritzcarlton.com

「Bartender Crossover 5th Anniversary」への参加にくわえ、奥日光の魅力をゆったり楽しめる宿泊プランを用意。

「Bartender Crossover 5th Anniversary」で利用できるバークレジットをはじめ、ウエルカムシャンパンや朝食がセットになっており、心ゆくまでイベントを堪能できる内容です!

日光駅とホテルをつなぐ「シャトルバス」サービス

夏のいろは坂 Photo by @matsuge_photo

開始日:2025年7月1日(火)〜

運行ルート:東武日光駅〜ザ・リッツ・カールトン日光間(約50分)

運行時間:

東武日光駅発 10:00〜 / 12:00〜 / 15:00〜 / 17:00〜ザ・リッツ・カールトン日光発 9:00〜 / 11:00〜 / 14:00〜 / 16:00〜

料金:無料 ※宿泊者対象

予約:事前予約制を予定

温泉や観光名所など、歴史ある日光から雄大な自然が魅力の奥日光に位置する、ザ・リッツ・カールトン日光までゲストを運ぶシャトルバスが登場。

ドライブ名所のいろは坂を愉しみながら、バスでゆったり移動できます☆

チェックアウト時に渡される「御守り」

「ザ・リッツ・カールトン日光」に宿泊されたゲストの方全員へ、ホテルでの滞在後も旅の安全や帰宅の無事を願って贈られるオリジナルの「御守り」

開業5年目を迎える2025年7月16日以降、新たに「山樺茶(やまかばちゃ)」の御守りを贈り、「ザ・リッツ・カールトン日光」での体験を締めくくるシンボルとなります!

「山樺茶」は、山の恵みを感じさせるあたたかな茶褐色で、日本の伝統色のひとつ。

日光国立公園に広がる落葉樹の森や戦場ヶ原の湿原に根を張る樹木、長い年月をかけて育まれた土壌、苔むす岩場など自然の深層を支える“見えない命の営み”にインスパイアされた色です。

その色に込められた想いは、移ろう四季の中でも変わらず大地に息づく自然の力や、この地を訪れるゲストと奥日光の自然のより深い繋がりへの願い。

さらに、ザ・リッツ・カールトン日光では、サステナビリティへの意志―自然環境への敬意、地域文化への共感、地産地消の奨励―を、色を通して象徴的に表現したいと考えています。

ザ・リッツ・カールトン日光 ベースボールキャップ

ザ・リッツ・カールトン日光 スパ&ウェルネスで購入できるグッズに、2色のキャップが仲間入り。

日常使いにぴったりな、シンプルで洗練されたオリジナルベースボールキャップは、落ち着いたブラウンとクラシックなブラックが用意されています。

調整可能なバックストラップで、快適なフィット感。

キャップには、ザ・リッツ・カールトン日光のロゴが刺繍され、控えめでありながらも洗練されたホスピタリティを象徴しています!

アウトドアの冒険やリラックスしたひとときにぴったりな、奥日光の精神を身近に感じることができるグッズです。

総支配人 アレクサンダー ・ウエストウッド・マックブライド氏 コメント

「ザ・リッツ・カールトン日光」は、おかげさまで今年の7月15日に5周年を迎えます。

この節目を迎えるにあたり、当ホテルで大切なひとときをお過ごしいただいたすべてのゲストの皆様、日頃より温かく支えてくださっている地域の皆様、そして日光の地で真心を込めたおもてなしを提供してきた紳士淑女に、心より感謝申し上げます。

豊かな自然、悠久の文化、そして精神性が深く息づく日光国立公園の中で、当ホテルはこの5年間、多くの方々にとってかけがえのない体験と静かな心の癒しをお届けしてまいりました。

この5周年は、過去を振り返ると同時に、これからの未来への第一歩でもあります。

私たちは今後も、日光の自然や文化と深く結びついた、本物の体験をご提供してまいります。

そして、これから始まる新たな物語とともに、皆様を再びお迎えできますことを、心より楽しみにしております。

開業5周年を記念して、5人のバーテンダーと五感が満ちるバー体験を堪能する、一夜限りの特別イベント。

ザ・リッツ・カールトン日光の「5th Anniversary Bartender Crossover」は、2025年7月12日開催です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5人のバーテンダーをお招き!ザ・リッツ・カールトン日光「5th Anniversary Bartender Crossover」 appeared first on Dtimes.