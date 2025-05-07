²¬ËÜÎè¡¢£±½µ´ÖÁ°¤Ë¿ÆÃÎ¤é¤ºÈ´¤¯¡Ö¼ð¤ì¤Ò¤±¤Ã¤Æ¾Ð¡×¡¡Æ©¤±´¶¥È¥Ã¥×¥¹¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤·
²¬ËÜÎè¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAmeri¡Ê¥¢¥á¥ê¡Ë¡×¤Î½éÌî³°¥Õ¥§¥¹¡ØAmeri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE¡Ù¤Î¼èºà²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Æ©¤±´¶¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡Ö½Õ¤é¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËAmeri¤é¤·¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖAmeri¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖËèÆü¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¡Øº£Æü¤â°ìÆü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¾§¤¨¤Æ¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¡Øº£Æü¤âÎÉ¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¤ÏGW¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¿ÆÃÎ¤é¤º¤ÎºÇ¸å¤Î°ìËÜ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½µ´ÖÁ°¤ËÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Þ¤Ç¤ËÀäÂÐ¼ð¤ì¤¬°ú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ó¤À¡£