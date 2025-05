岡本玲

岡本玲がこのほど、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、ファッションブランド「Ameri(アメリ)」の初野外フェス『Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE』の取材会に臨んだ。

透け感トップスにエッジの効いたデニムパンツを合わせた。「春らしくかわいらしいレースのトップスにAmeriらしくちょっとクセのあるデニムを合わせました」

10周年を迎えた「Ameri」にちなんで、10年以上続けていることは?と聞かれ「毎日をハッピーに生きられるように、寝る前に『今日も一日ありがとう』って唱えて、朝起きたら『今日も良い一日になりますように』っておまじないをすることです」

この日はGW真っ只中だったが「親知らずの最後の一本が残っていたので、一週間前に抜きました。今日までに絶対腫れが引いてほしいと思いながら、なんとか間に合ったと思います」と笑んだ。