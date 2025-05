YouTubeチャンネル「イチマルク│FREE RIDE」で公開された「日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、案内人のJukiaが来日直後の外国人ゲストを東京観光に案内し、リアルな異文化交流の様子が展開された。



本場・日本の寿司を食べに連れて行ったり、東京タワーと桜が同時に見られる絶景スポットを案内したり。

東京タワーが見えるスポットでは、Jukiaが「ここは完璧な場所だよ」「君たちゴージャスだよ」と気さくに語りかけると、ゲストは「君たちがゴージャスだからどっちが東京タワーかわからないよ」と返し、終始フレンドリーな雰囲気が漂っていた。



さらにJukiaは、「桜の時期は10日間くらいしかない」「君たちはラッキーだよ」と日本独特の季節感も解説。ゲストも「本から出てきたみたい」とその美しさに感嘆し、異国の地で感じた“リアルな感動”が画面越しにも伝わってきた。



おもてなしは景色だけに留まらず、チャンネルステッカーや83歳の視聴者が作った和紙しおり、ポケモンカードやぬいぐるみなど、日本らしいギフトを次々とプレゼント。「これはしおりだよ 83歳の視聴者さんが作って送ってくれたんだ」「和紙でできてるんだ。とても丈夫だよ、防水みたいにね」と説明するJukiaに、ゲストは「本当にとても可愛いわ」と大興奮。



一方で、ゲストからは「最初は君が僕たちの臓器を盗もうとしてるんじゃないかと少し心配だったんだ」という冗談も飛び出し、Jukiaも「2人の笑顔を奪っただけだね!」とユーモアで返すなど、“日本人と外国人”という枠を超えた距離感が垣間見えた。



旅の締めくくりには、「今日のハイライトは何だった?」という問いかけに対し、「多分あなたたちね」「地元の人と寿司を食べられたのは本当にクールだった」とゲストがコメント。Jukiaも「僕にとっても素晴らしい一日だったよ」と応じ、互いに心から楽しめた体験だったことが印象的だった。



動画を通して伝わるのは、「困ったことがあったらいつでもメッセージしてね」という温かなサポート精神や、「連絡を取り合おう」という新しい友情の芽生え。桜と寿司、そして笑顔がつないだ“日本での交流”のリアルな空気感が、雑談形式ならではの距離感で描かれている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo