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Temu halts shipments direct from China as de minimis tariff rule ends
https://www.cnbc.com/2025/05/02/temu-halts-shipments-direct-from-china-as-de-minimis-tariff-rule-ends-.html
https://techcrunch.com/2025/05/03/temu-stops-shipping-products-from-china-to-the-u-s/
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