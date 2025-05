コスメデコルテとフランク ミュラーがコラボ! 「ビザン数字」が華やかな限定ボトルのリポソーム美容液が登場

スイスの高級機械式 腕時計 ブランド『フランク ミュラー(FRANCK MULLER)』と、 コーセー のハイ プレステージ ブランド『コスメ デコ ルテ』の 美容 液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」との特別な コラボレーション アイテムが登場します。Courtesy of KOSÉ今回の限定ボトルは、フランク ミュラー独自の個性的な インデックス 書体「ビザン数字」による美しさと華やかさ、双方の クラフト マンシップがちりばめられた、2種類の数量限定デザインです。

リポソーム アドバンスト リペアセラムFRANCK MULLER EDITION Philosophy of Time上品なシルバーで表現されたビザン数字が集まることで、時の流れを形作っています。フランク ミュラーの「流れていく時間、大切なものが刻まれていく」という言葉からインスピレーションを得たデザイン。調和した一つの芸術のような世界観で「時を慈しむ」デザインです。Courtesy of KOSÉリポソーム アドバンスト リペアセラムFRANCK MULLER EDITION Color Dream フランク ミュラーのコレクションの中でも印象的なカラードリームのデザイン。ビザン数字のコントラストとエネルギーを感じるレイアウトで、一色一色がリポソームのパープルと合わさることで響き合うようにカスタムしています。どこか夢見心地な世界観で「時を楽しむ」デザインです。Courtesy of KOSÉ美(Beauty)と時(Time)は、切っても切れない関係にあります。だからこそ、コスメ デコ ルテはその「時」を大切にしてきました。時を刻むということをマイナスと捉えるのではなく、幾重にも重なる多重層バイオリポソーム®によって、あなたの1秒1秒を、輝きに変えていくことを追求しています。そして、そのために長年研究の歩みを続け、未来に向かって進化をしてきました。細部にわたる技術力と、大胆なデザインで挑戦し続ける姿勢を持つ、世界的な時計ブランドであるフランク ミュラー。「時」を大切にするコスメ デコ ルテは、フランク ミュラーの「人と時の親密な関係性を想起させ、“時を慈しむ”」という想いに共鳴し、美(Beauty)と時(Time)の特別な コラボレーション が実現しました。【商品詳細】・リポソーム アドバンスト リペアセラム FRANCK MULLER EDITION Philosophy of Time・リポソーム アドバンスト リペアセラム FRANCK MULLER EDITION Color Dream 110ml 各2万2,550円(税込)【発売日】2025年6月1日(日)*本 コラボレーション ボトルは、フランク ミュラー各店舗では販売しません*購入は、全国のコスメ デコ ルテ取扱店舗およびコスメ デコ ルテ公式オンラインブティックにて、数量限定で承ります(取扱店舗の詳細は、コスメ デコ ルテ公式サイトをご確認ください)【予約開始】全国のコスメ デコ ルテ取扱店舗:2025年5月1日(木)コスメ デコ ルテ公式オンラインブティック:2025年5月14日(水)*数に限りがございますので、品切れの際はご容赦くださいお問い合わせ:コスメ デコ ルテTel : 0120-763-325