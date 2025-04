「ビタミンピューロ」で癒やしとハッピーをチャージしよう!

サンリオピューロランドでは、2025年4月11日(金)〜6月3日(火)の期間限定で、春のスペシャル イベント 「ビタミンピューロ」が開催される。本 イベント では、SNSフォロワー数95万人超えの韓国の人気キャラクター「チェゴシム」との初 コラボレーション が決定。新たな季節の始まりに、ピューロランドで癒やしとハッピーをチャージしてほしい!という想いが込められた本 イベント について、担当者に話を聞いてみた。

――「ビタミンピューロ」の開催に関して、意図や目的、名前の由来、ターゲットなどについて教えてください。「ビタミンピューロ」は、新学期や新生活が始まる春の時期に、ワクワクする気持ちとともにちょっぴり感じる不安や疲れを癒やし、元気をチャージしてもらうことを目的とした イベント です。「ビタミンピューロ」という名前には、サンリオピューロランドが“ビタミン”のように、訪れる方々に元気や癒やしを届けたいという想いが込められています。今回はそんな“癒やしとハッピーのパワー”を届けたい、そんな想いを込めて、「チェゴシム」との初 コラボレーション が実現。世界を愛と幸せで満たす、ポジティブで明るいメッセージを発信し続けるチェゴシムと、サンリオキャラクターたちが一緒に、 イベント を通じて“癒やしとハッピーのパワー”を届けます。新しい環境で頑張る方々をはじめ、家族や友人と楽しい時間を過ごしたい方、サンリオキャラクターが好きな方、そして韓国発の人気キャラクター「チェゴシム」のファンの方々までたくさんの方に楽しんでいただきたいです。――「ビタミンピューロ」について、イチオシ、目玉となるものを教えてください。期間限定パレード「レッツちゅうにゅう〜!春のビタミンタイム!」にもぜひ注目してください。ドクターやナースをイメージした特別な衣装を身にまとったキャラクターたちが登場し、パレード初登場となる「はなまるおばけ」の活躍や、不思議なバブル演出、観客が一緒に楽しめる 体操 ダンスなど、まさに“癒やしとハッピー”を体感できるパレードです。この期間にしか会えない特別なコスチュームのキャラクターたちから癒やしのお手当をお届けします。また、チェゴシムの特徴である「ラッキーカード」などの持ち歩いて癒やされる期間限定グッズや、チェゴシムデザインになったおなじみのキャラクター カレー などの期間限定フードメニューなどたくさんのコンテンツをお楽しみいただけます。――チェゴシムと コラボレーション するアイデアはどのようにして生まれましたか?また、その実現に向けて苦労した点などはありますか?春の新生活で不安や疲れを感じる方々に、「癒やし」や「ハッピー」をお届けしたいという想いと、“すべての人々の幸せを願う”というメッセージを発信し続ける「チェゴシム」のキャラクターのポジティブな世界観が、「ビタミンピューロ」のテーマと親和性が高いと感じ、今回の コラボレーション が実現しました。お互いのキャラクターの世界観やデザインのタッチが異なるため、デザインやコンセプトストーリーについては何度も意見交換を繰り返し、実現に向けて取り組みました。結果、たくさんの方々に コラボレーション について「かわいい」「うれしい」などのお声をいただいております。――「ビタミンピューロ」ではどのような企画が用意されていますか?「ビタミンピューロ」では、以下のようなさまざまな企画が用意されています。期間限定パレード「レッツちゅうにゅう〜!春のビタミンタイム!」皆さんを癒やすドクターやナースをイメージしたかわいらしい新コスチューム姿のキャラクターたちが登場します。パレード初登場となるはなまるおばけの活躍にも注目です。不思議なバブルの演出やその場で一緒にできる「 体操 ダンス」など参加型演出もあり、癒やしとハッピーを注入する期間限定パレードです。■出演キャラクター:ハローキティ、 マイメロディ 、クロミ、はなまるおばけシナモロール、 ポムポムプリン 、ウィッシュミーメル■上演場所:1階 ピューロビレッジ■上演時間:約20分■スタッフ:脚本・演出…吉谷晃太朗 振付…えりなっち「スペシャルグリーティング」1分間、期間限定コスチュームのキャラクターをひとりじめできる有料・事前予約制のスペシャルグリーティング。参加者にはノベルティとして、処方箋のようなポストカードをプレゼントします。■開催場所:1階 イベント コーナー■出演キャラクター:ハローキティ、 マイメロディ 、クロミ、はなまるおばけ、シナモロール、 ポムポムプリン 、ウィッシュミーメル※すべて事前予約制・有料。※詳細は必ず各ホームページをご確認ください。フォトスポット3階エントランスホールや館のレストランやエントランスショップなど、館内各所でチェゴシム コラボレーション の特別なピューロランドをお楽しみいただけます。■開催場所:3階 エントランスホール、館のレストラン、エントランスショップほか館内各所期間限定コラボグッズ&フードチェゴシムの特徴である「ラッキーカード」やアクリル キーホルダー 、持ち歩いて癒やされるアイテムが多数登場!また、ライブキャラクターとおそろい衣装の期間限定のマスコットも登場します。ビタミンピューロにちなみ、チェゴシム コラボレーション の元気をチャージできるフードメニューを販売いたします。人気のモーニング限定メニューが今回も登場。「今日がはじまる!モーニングセット 〜チーズ入り肉巻きドッグ&プチ デザート 〜」はノベルティもついた、朝のパワーチャージにぴったりなメニューです。「My Melody & Kuromi Shop」期間限定ボイス マイメロディ &クロミのおしゃべり電話に特別な“ビタミンボイス”が加わります。■開催場所:4階 My Melody & Kuromi Shop「みんなのはなまるエピソード」をシェアするフォトスポット4月からの新しいチャレンジや、自分なりに頑張ったことなど、あなたの“はなまるなエピソード”を書いて、みんなでハッピーを共有するフォトスポットです。ハッシュタグをつけてSNSに投稿し、みんなにシェアしてみてください。ピューロランド公式YouTubeやSNSであなたのエピソードが紹介されるかもしれません。■開催場所 :4階――読者へのメッセージをお願いします。春は新しいことが始まるワクワクの季節ですが、同時にちょっぴり疲れたり、不安を感じたりすることもあるかもしれません。そんな時こそ、「ビタミンピューロ」で、キャラクターたちと一緒に、癒やしとハッピーをチャージしませんか?ここでしか体験できない特別な イベント やグッズ、フードなどをご用意してお待ちしています。ご家族やお友だちと一緒に、ピューロランドで心のビタミンをたっぷり補給して、今回の体験をシェアしてみてください!■ピューロランドと初コラボ!チェゴシムとは?「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシムにより生み出されたキャラクター。ゆるくてかわいらしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな“ゴシムちゃん”たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信する。韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在95万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めている。この春はビタミンピューロで癒やしとハッピーをチャージして疲れや不安を吹き飛ばそう!※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ(C)choigosim