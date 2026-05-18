「え、密入国扱い!?」空港スタッフの一言で大混乱…海外旅行中に起きた“出国できない危機”を描いた実録漫画【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
とある国の滞在中、地方の空港から首都へ戻ろうとしたら突然「出国不可」と宣告されてしまい…!?
世界各地を旅する漫画家の五箇野人( @gokayajin)さんのエッセイ漫画「海外の空港で出国不可を宣告された話。」に、読者から「怖っ」「ドキドキする」とSNS上で反響が集まっている。頭を抱えたくなるようなエピソードの紹介とともに、作者の五箇野人さんに体験の裏側を取材した。
「この国の入国スタンプがないけど、正規ルートで入国した？」――。海外の空港で突然そう告げられたら、誰でも動揺するだろう。海外の旅の模様を漫画に描く、五箇野人さんの作品「海外の空港で出国不可を宣告された話。」は、実際に体験した“出国できなくなる危機”を描いたエピソードだ。
中南米のとある国に滞在していた五箇野人さんは、国境近くの町から飛行機で首都へ戻るため、地方空港で搭乗手続きを進めていた。しかし、パスポートを確認したスタッフから、「入国スタンプがない」と指摘される。本人はもちろん正規ルートで入国しているが、入国スタンプがないため「今のままでは日本に帰れない」と宣告されてしまう。
五箇野人さんは当時について「初めての出来事だった」と振り返り、「入国が問題なくできたあとの国内移動での出来事だったので、まったく予想していなかった」と語った。五箇野人さんは旅の中で問題に直面してもポジティブに受け止め、「予定外のことがあっても『これがいい出会いにつながる』といつも思っている」と話す。旅先でのズレやトラブルが、いい人との出会いにつながった経験も多いそうで、「一度ヘコんだあと、それを思い出して自然とポジティブになれる」と明かしてくれた。
長編エピソードについて、「ずっとシリアスだと自分が疲れてしまうので、途中でボケっぽい所を挟んでいる」と明かす五箇野人さん。その緩急が、読者にとっても息抜きになっている。読者からは「ドキドキした」「無事でよかった」という声も寄せられた本作。海外旅行の楽しさだけでなく、"本当にあり得る怖さ"もリアルに味わえる作品だ。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：五箇野人(@gokayajin)
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