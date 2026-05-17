「今日もATMの機嫌取り終了（笑）」心優しいはずの【息子の妻】の裏垢に綴られた、『残酷すぎる本音』
「人は見かけによらない」そんな言葉を実感する瞬間は、案外身近に潜んでいるものです。感じの良さや優しさに安心していても、その人の本心まではなかなか分からないものです。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。
完璧すぎる嫁の「裏の顔」
息子の妻・沙織さん（仮名）は、私の自慢でした。
法事では真っ先に台所に立ち、親戚への配慮も完璧。
私の体調まで気遣ってくれる優しい彼女を、実の娘のように可愛がってきました。
だからこそ、あの日、沙織さんの本心を知ってしまったときは、胸が凍る思いでした。
その日は親戚が集まる席でした。
忙しく立ち働くなか、椅子の上に置かれていた沙織さんのスマホが点いたのです。
ふと視界に入った画面には、見慣れないアカウント名と、信じられない文章が映っていました。
「例のドケチ一族の集まり、ほんとうざい（笑）」
一瞬、意味が分かりませんでした。
けれど胸騒ぎがして、後日そのアカウントを調べてしまいました。
残酷な本音
そこには、親戚に対する辛辣な投稿がいくつも並んでいました。
「義兄、昇進した割に時計しょぼい」
「本家の叔母、ブランド物も型落ち感すごい」
「付き合う価値ある人だけ見極め大事」
さらに、私が誕生日に贈ったネックレスについても、
「これ、売ったらいくらかな（笑）」
と書かれていました。
そして何より堪えたのは、こんな一文です。
「今日もATMの機嫌取り終了。帰りにお小遣いもらえるから行ったけど、ほんと疲れる」
目の前が暗くなりました。
私との時間は、彼女にとって“お金を引き出すための作業”でしかなかったのです。
「家族」をやめる決意
私は何も問い詰めませんでした。
その代わり、高価な贈り物や援助をやめ、少しずつ距離を置くことにしました。
すると沙織さんは、すぐに変化に気づいたようです。
「最近、お義母さん元気ないですね」
「何か私、失礼なことしました？」
そう探るように尋ねてくる声に、焦りがにじんでいました。