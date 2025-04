マクドナルドのハッピーセットに、タカラトミーの人気ブランド「トミカ」が登場!

「日産 NISSAN GT-R パトロールカー」などの働く車をはじめ、さまざまな車両の特徴を表現したギミック付きのおもちゃ全9種が展開されます☆

マクドナルド ハッピーセット「トミカ」

販売期間:

第1弾 2025年4月11日(金)〜4月24日(木)

第2弾 2025年4月25日(金)〜5月8日(木)

第3弾 2025年5月9日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

※第3弾では、在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等になる場合があります

種類:「トミカ」のおもちゃ 全9種

販売店舗:全国のマクドナルド店舗

毎年大人気の「トミカ」が2025年もハッピーセットに登場します!

ハッピーセット「トミカ」は、その車両の特徴を表現した仕掛け(ギミック)がついており、手転がしで遊べるおもちゃです。

「日産 NISSAN GT-R パトロールカー」など働く車のほか、マクドナルドオリジナルデザインの「トヨタ GR スープラ セーフティーカー」やハッピーセット「トミカ」初登場の「BK117 D-2 ヘリコプター」を含む全8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種がラインナップされます。

第1弾はスマートフォンのライトの上に乗せるとパトロールカーのヘッドライトなどが光って見える楽しい仕掛け付きで、第2弾は背景イラストが描かれている付属パーツ付きです。

車のドアを開け閉めしたり、はしごを伸ばしたり、ローターを回したりできる仕掛けは、図形や空間の認識を高める仕掛けです。

また、警察や消防などの仕事を考えて遊ぶ「ごっこ遊び」は、職業への興味を深め、社会性が養われます。

さらに背景パーツで街をつくれば、働く車が活躍する物語を想像して遊べます!

付属の背景パーツは、複数集めると組み合わせることができ、立体的な車両基地をつくることも可能です☆

ハッピーセット「トミカ」第1弾

販売期間:2025年4月11日(金)〜4月24日(木)

第1弾では、「日産 NISSAN GT-R パトロールカー」「トヨタ ハイメディック救急車」「いすゞ エルフ 標識車」「モササウルス搬送車」の4種類がラインナップ。

スマートフォンのライトの上に乗せると、車両のライトが点灯しているように見えます!

日産 NISSAN GT-R パトロールカー

手で車を走らせると、赤色灯が光っているように見える仕掛け付き。

さらに、スマートフォンの光を下から当てると、フロントライトが点灯して見えます。

トヨタ ハイメディック救急車

うしろのドアが開く、ごっこ遊びが楽しくなるギミック付き!

スマートフォンの光を下から当てると、赤色灯が点灯して見えます。

いすゞ エルフ 標識車

角度を変えると、背面のモニターの絵が「工事中/渋滞」と入れ替わって見えるギミックが楽しい!

スマートフォンの光を下から当てると、前の黄色のライトが点灯しているように見えます。

モササウルス搬送車

手で車を押すと、恐竜の口が開きます!

スマートフォンなどの光を下から当てると、荷台の水色のクリアパーツが点灯して見えます。

※恐竜は取り外しできません

ハッピーセット「トミカ」第2弾

販売期間:2025年4月25日(金)〜5月8日(木)

第2弾では「モリタ 13m ブーム付き多目的消防ポンプ自動車 MVF」「日立建機 ホイールローダ ZW220」「トヨタ GR スープラ セーフティーカー」「BK117 D-2 ヘリコプター」の4種類がラインナップ。

背景イラストが描かれている付属パーツは、積み上げたり繋げたりして遊ぶことができます。

さらに、第2弾からはひみつのおもちゃ1種類も登場!

どんなおもちゃなのかはあけてからのお楽しみです☆

モリタ 13m ブーム付き多目的消防ポンプ自動車 MVF

ブームを伸ばすことができる「モリタ 13m ブーム付き多目的消防ポンプ自動車 MVF」

角度を変えると、付属の背景パーツに消防署が描かれています。

日立建機 ホイールローダ ZW220

ショベルを上下に動かせる、楽しい仕掛け付き!

付属の背景パーツは工事現場が描かれています。

トヨタ GR スープラ セーフティーカー

マクドナルドオリジナルデザインのセーフティーカー「トヨタ GR スープラ セーフティーカー」

付属の背景パーツには、サーキットが描かれています。

※セーフティーカーとは:モータースポーツにおいて、マシンがコース上でクラッシュなどを起こした際に、二次クラッシュを防ぐ目的でレースを先導する車のことです

BK117 D-2 ヘリコプター

ハッピーセットトミカとして、ヘリコプターが初登場!

ローターを手で回すことができます。

付属の背景パーツに、マクドナルドのロゴが描かれているのもポイントです。

週末2日間限定「トミカスペシャルDVD2025/トミカ プレイングシート&トヨタ ガズーレーシングポスター」プレゼント

実施日:2025年4月12日(土)・13日(日)、4月26日(⼟)・27日(日)

週末の2日間限定で、ハッピーセット「トミカ」を1セット購入するとプレゼントがもらえます!

2025年4月12日(土)・13日(日)にもらえる「トミカスペシャルDVD2025」は、様々な車が登場するハッピーセットオリジナルのDVDです。

4月26日(⼟)・27日(日)は「トミカ プレイングシート&トヨタ ガズーレーシングポスター」が登場。

表は街並みが描かれたプレイングシート、

裏はマクドナルドオリジナルデザインの「トヨタ GR スープラ セーフティーカー」のコラボレーションポスターです。

ハッピーセット「トミカ」×TOYOTA 特別企画

マクドナルドオリジナルデザインの「トヨタ GR スープラ セーフティーカー」の登場にちなんで、ゴールデンウイーク中に富士スピードウェイ(静岡県)にて親子で参加できる、リアル職業体験イベントなどが抽選で合計90名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施!

今回のハッピーセットトミカの実車の試乗やサーキットツアー、「FORMULA DRIFT JAPAN」の観戦、マックアドベンチャーなどが体験できます。

仕掛けで遊ぶことで「図形・空間」の発達を、働く車の街での役割を考えることで「社会性」を、車でごっこ遊びをしながら社会で働く人々を想像することで「想像力」を育む、ハッピーセットのおもちゃ!

マクドナルドのハッピーセット「トミカ」は、2025年4月11日(金)より約5週間、全国のマクドナルドに登場です。

🄫 TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

※各おもちゃは、数量限定の為、なくなり次第終了します

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入はしないでください

