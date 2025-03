¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤ÇNBAÎòÂå8°Ì¤Ë

デンバー・ナゲッツは、3月29日(現地時間28日)にホームのボール・アリーナで迎えたユタ・ジャズ戦で一度もリードを許さず、最終スコア129-93で快勝した。

2連勝としたナゲッツは、47勝28敗でウェスタン・カンファレンス3位の座を堅持。この試合ではニコラ・ヨキッチがゲームハイの27得点14リバウンド4スティールに6アシスト、マイケル・ポーターJr.が20得点4リバウンド4アシスト4ブロック、クリスチャン・ブラウンが16得点4リバウンドをマーク。

さらにシックスマンのラッセル・ウェストブルックが約24分間のプレータイムで17得点7アシスト3スティールを残して勝利に貢献。そしてこの日、36歳のベテランガードは通算スタッツの2部門で順位を上げた。

レギュラーシーズン通算アシスト数を9892本へ伸ばしたことでオスカー・ロバートソン(元シンシナティ・ロイヤルズほか/9887本)を抜いてNBA歴代8位、同スティール数が1947本に達したことでコービー・ブライアント(元ロサンゼルス・レイカーズ/1944本)を上回り、NBA歴代単独16位へ浮上。

今シーズン68試合目の出場を終えたウェストブルックは、ここまで平均28.0分13.2得点5.0リバウンド6.2アシスト1.4スティールを残している。

Third historic milestone of the week for Russ? Why Not pic.twitter.com/pPDaYy9gYl

- Denver Nuggets (@nuggets) March 29, 2025