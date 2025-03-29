¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤ÇNBAÎòÂå8°Ì¤Ë
¡¡¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢3·î29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¥Ûー¥à¤Î¥Üー¥ë¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç·Þ¤¨¤¿¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç°ìÅÙ¤â¥êー¥É¤òµö¤µ¤º¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢129－93¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢47¾¡28ÇÔ¤Ç¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹3°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î27ÆÀÅÀ14¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë6¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¤¬20ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È4¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬16ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬Ìó24Ê¬´Ö¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç17ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬ー¥É¤ÏÄÌ»»¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Î2ÉôÌç¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤ò9892ËÜ¤Ø¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ª¥¹¥«ー¡¦¥í¥Ðー¥È¥½¥ó¡Ê¸µ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Û¤«¡¿9887ËÜ¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆNBAÎòÂå8°Ì¡¢Æ±¥¹¥Æ¥£ー¥ë¿ô¤¬1947ËÜ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥³ー¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡¿1944ËÜ¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢NBAÎòÂåÃ±ÆÈ16°Ì¤ØÉâ¾å¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó68»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò½ª¤¨¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¿¶Ñ28.0Ê¬13.2ÆÀÅÀ5.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6.2¥¢¥·¥¹¥È1.4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Third historic milestone of the week for Russ? Why Not pic.twitter.com/pPDaYy9gYl
- Denver Nuggets (@nuggets) March 29, 2025
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥ºÀï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª