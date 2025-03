ベルメゾンから「ムーミン」デザインの2025夏グッズが続々登場。

シューズブランド「あしながおじさん」から特別デザインのサンダルが登場するほか、暑い季節を快適に過ごせるインナーウエアやパジャマが「ムーミン」デザインで展開されます☆

ベルメゾン「ムーミン」2025 夏グッズ

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、2025年に小説出版80周年を迎える「ムーミン」のデザイングッズが新たに登場。

シューズブランド「あしながおじさん」の「スニーカーソールの本革ストラップサンダル」を「ムーミン」デザインで新たに発売されます!

ほかにも、通気性に優れた素材を使った「さらり軽やかハーフトップ」や「さらり軽やかショーツ」「ダブルガーゼパジャマ」を展開。

夏を快適に過ごせる4つの「ムーミン」デザイングッズがラインナップされます。

また、「ムーミン」の物語の世界観を体験できるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」では、2025年3月15日より「ムーミン×ベルメゾン ポップアップストア」を開催中。

ベルメゾンオリジナルの「ムーミン」グッズが一部、期間限定で販売されています☆

普段は通販限定で販売されているベルメゾンの商品を実際に手に取ることができるほか、「ムーミン」グッズやカタログを直接見て、購入できる機会を提供中です。

そんな「ムーミン×ベルメゾン ポップアップストア」では、2025年3月下旬頃から「キャラスタイル ムーミンコレクション」を順次、無料配布をスタート。

ベルメゾンが展開する「ムーミン」の新商品を掲載したカタログで、夏に適した実用的な「ムーミン」グッズを、8ページにわたって紹介します!

あしながおじさん「スニーカーソールの本革ストラップサンダル」

価格:各16,900円(税込)

カラー:2色(ブラウンコンビ(スナフキン)、アイボリーコンビ(ムーミン))

サイズ:4サイズ(S、M、L、LL)

かわいさと履き心地を両立するシューズブランド「あしながおじさん」の「スニーカーソールの本革ストラップサンダル」が、「ムーミン」デザインでベルメゾンに新登場。

履きやすさに定評のある「あしながおじさん」に「ムーミン」の世界観を取り入れ、デザインの細部にもこだわった、ベルメゾンだけの限定モデルです☆

サンダルには高反発クッションを使用し、足にしっかりフィットする構造。

アウトソールをスニーカー仕様とすることで、長時間履いても疲れにくい設計にしています。

インソールやストラップ部分に、さりげなく「ムーミン」のモチーフを取り入れたのもポイント。

夏のお出かけにも最適で、快適な履き心地のサンダルです!

さらり軽やかハーフトップ/さらり軽やかショーツ

大人の女性に向けた「ムーミン」デザインのインナーに新作が登場。

ファンからの声を反映し、素材やデザインをリニューアルしています!

さらり軽やかハーフトップ

価格:各2,990円(税込)

カラー:3色(グリーン、ブルーグレー、ピンクべージュ)

サイズ:5サイズ(S、M、L、LL、3L)

ハーフトップはノンワイヤーながら、しっかりホールド感のある仕様。

淡く優しいカラーに、ボタニカル柄やフラワーモチーフを組み合わせ、さりげなくキャラクターをあしらったデザインです。

フリーカット仕様だから洋服に響きにくく、波模様のような縁取りがアクセント。

「ムーミン」の世界観と快適な着心地を、同時に楽しめるインナーです☆

さらり軽やかショーツ

価格:各1,490円(税込)

カラー:3色(グリーン、ブルーグレー、ピンクべージュ)

サイズ:5サイズ(S、M、L、LL、3L)

新登場する「ムーミン」デザインのインナーには、ハーフトップとセットで使えるショーツも展開。

ハーフトップと同じくフリーカット仕様で、洋服に響きにくくいインナーです。

波模様のような縁取りをアクセントに、優しいカラーとボタニカルやフラワーモチーフの組み合わせで、サラッと快適に使えます!

ダブルガーゼパジャマ

価格:各4,990円(税込)

カラー:2色(ブルー、イエロー)

サイズ:5サイズ(S、M、L、LL、3L)

汗ばむ季節も快適に着られる、ベルメゾンのダブルガーゼパジャマも「ムーミン」デザインで新登場。

爽やかなカラーで、裾にあしらわれたイラストがアクセントになっています☆

シューズブランド「あしながおじさん」のサンダルや夏に嬉しいインナー、パジャマを「ムーミン」デザインで展開。

ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」で販売されている「ムーミン」2025 夏グッズの紹介でした!

©Moomin Characters TM

