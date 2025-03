《あたしの青春RIP SLYMEが5人で帰ってくるってホントなの??》

Xがザワザワし始めたのは、3月23日。横浜赤レンガ倉庫で行われるフェス「GREENROOM FESTIVAL 20th Anniversary」の公式Xで《メジャーデビュー25年目となる2025年3月22日(土)に、オリジナルメンバー5人での再始動を発表したRIP SLYMEが、9年ぶりに5人揃ってGREENROOM FESTIVAL5月24日土曜日のステージに登場!》とポスト。

しかし、RIP SLYMEの公式Xからも何の発表もなく、この投稿は削除されてしまったーー。

RIP SLYMEは1994年に結成し、1998年からRYO-Z、ILMARI、SU、PESの4MCにDJ FUMIYAの5人組で活動。2001年にメジャーデビューし『One』や『楽園ベイベー』など数多くのヒット曲をリリース。2000年代の日本の音楽シーンではカリスマ的なグループだった。

「2017年、歌手の大塚愛さんと結婚していたSUさんが、不倫騒動を起こして脱退。その後は4人で活動するも2018年10月に活動休止となりました」(前出・記者)

2021年11月には、PESの脱退も判明。じつは、PESは2017年にすでに脱退していたのだ。メンバーとの不和が原因として《彼ら3人には何度も心を折られているので、また同じステージに立つことは想像すら出来ません》とコメントし話題になった。

「バンド内いじめとの一部報道には、公式YouTube内で残りのメンバーであるRYO-Z、ILMARI、DJ FUMIYAが『報道などで言われるような、いじめがあったとか、そういった事実は一切ございません』と全否定。2022年4月に3人体制での活動再開を選択しました。

ただ、削除されたフェスからの公式投稿には、現在の5人で撮影されたと思われるショートMVも。動画は、『GREAT TO SEE YOU AGAIN!』という言葉で締めくくられており、やはり再始動のプロジェクトが動いているのは確かなようです」(前出・記者)

いろいろあった時期を過ぎて、今回のオリジナルメンバー5人での“再結成”を予感させる出来事に、ファンの興奮はマックス状態になっている。

《事情は全然分からないし大方お金なんじゃないかと思うけど、それでもあんなに険悪そうだったPESと3人が和解して(!)行方不明だったSUさんがRIP SLYMEに復帰するのはびっくり》

《絶対もう5人が揃うのは無理だと思ってた…マジで嬉しい!おかえり青春!》

《24年もありゃあ、そりゃ喧嘩もする。暴露もする。ただ、大人同士、仮にビジネス的和解でもええやん。それで喜んでる人らの姿見て、本人らが「やってよかったな」って思ってくれれば、それでええよ》

本当にRIP SLYMEは復活するのか。公式発表が待たれる。