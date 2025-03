アルゼンチンのヤングスターは今夏注目株になっている。



『TEAMtalk』によると、リーベル・プレートに所属する17歳のアルゼンチンU-20代表MFフランコ・マスタントゥオーノは今夏の移籍市場でステップアップが濃厚になっているという。



リーベル・プレートの下部組織出身であるマスタントゥオーノは17歳ながらもすでに同クラブのトップチームで公式戦通算43試合に出場。アルゼンチンU-20代表にも飛び級で選出されるなど国内屈指の有望株として評価を高めている。





16-year-old Franco Mastantuono's first Argentina LPF goal for River Plate is INCREDIBLE pic.twitter.com/WYREk0g9dh