33ºÐ¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¢µ´¶Ê¤¬¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ÇÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ÎÎ¥¤ì¶È¡ª¤Ê¤ó¤ÈÅ¨¥Õ¥¡¥ó¤âÇï¼ê³åºÓ

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GOL OLÍMPICO DO NEYMAR!
QUE ISSO, NEY?! 😱🔥#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/k7JqRl89Dv
— Paulistão (@Paulistao) February 23, 2025
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