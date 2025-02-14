来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇２月１７日



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１９：００ ユーロ・貿易収支

※プレジデントデーの祝日で米国市場は休場



◇２月１８日



１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１６：００ 英・失業率

１６：００ 英・失業保険申請件数

１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２２：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

※日・閣議



◇２月１９日



００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建設業者協会）住宅市場指数

０６：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・機械受注

０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０９：３０ 豪・四半期賃金指数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・経常収支（季調済）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・住宅着工件数

２２：３０ 米・建設許可件数

※日・月例経済報告

※米・２０年物国債入札



◇２月２０日



０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１６：００ 独・生産者物価指数

１９：００ ユーロ・建設支出

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇２月２１日



００：００ 米・景気先行指標総合指数

００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：００ 英・小売売上高

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・閣議



◇２月２２日



００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

００：００ 米・中古住宅販売件数







◎決算発表・新規上場など



○２月１７日



決算発表：ピーエイ<4766>，ブリヂストン<5108>



○２月１８日



決算発表：トレンド<4704>



○２月１９日



決算発表：フィスコ<3807>，ＦＩＧ<4392>，浜ゴム<5101>，サンウェルズ<9229>



○２月２０日



※海外企業決算発表：ウォルマートほか

※東証グロース上場：フライヤー<323A>



○２月２１日



※東証グロース上場：ブッキングリゾート<324A>



出所：MINKABU PRESS