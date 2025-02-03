¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥Ý¥Ã¥× ¥æ¥¢¡¼¥º 2025¡×ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¡õ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó
²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥Ý¥Ã¥× ¥æ¥¢¡¼¥º 2025(POP YOURS 2025)¡×¤¬¡¢2025Ç¯5·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡Á11¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥Ý¥Ã¥× ¥æ¥¢¡¼¥º¡×¤È¤Ï¡©
2022Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥× ¥æ¥¢¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¡È2020Ç¯Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
\ellow Bucks¤äJJJ¡¢Jin Dogg¤é½Ð±é
³«ºÅ4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢\ellow Bucks(¥¤¥¨¥í¡¼ ¥Ð¥Ã¥¯¥¹)¤äJJJ(¥¸¥§¥¤¥¸¥§¥¤¥¸¥§¥¤)¡¢ANARCHY(¥¢¥Ê¡¼¥¡¼)¡¢Jin Dogg(¥¸¥ó ¥É¥Ã¥°)¡¢NENE(¥Í¥Í)¡¢PUNPEE(¥Ñ¥ó¥Ô¡¼)¡¢STUTS on the WAVE(¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥ª¥ó¥¶¥¦¥§¡¼¥Ö)¤é¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿Ø¤¬Âè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¢£5·î24Æü(ÅÚ)
\ellow Bucks¡¿ANARCHY¡¿BIM¡¿Charlu¡¿Jinmenusagi¡¿JP THE WAVY¡¿Kaneee¡¿kZm¡¿LANA¡¿7¡¿SEEDA¡¿3House¡¿Watson
and more
¢£5·î25Æü(Æü)
JJJ¡¿Bonbero¡¿DADA¡¿Daichi Yamamoto¡¿Elle Teresa¡¿Jin Dogg¡¿Kohjiya¡¿lil soft tennis¡¿NENE¡¿PUNPEE¡¿STUTS on the WAVE¡¿swetty¡¿ÂÃ´ñ¡¿Yo-Sea
and more
¢¨Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ö¥Ý¥Ã¥× ¥æ¥¢¡¼¥º 2025¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯5·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)
»þ´Ö¡§³«¾ì9:30 / ³«±é11:00
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì(ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1)9¡Á11¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡§
¢£1Æü·ô
¡¦°ìÈÌ 13,000±ß
¡¦°ìÈÌ / ¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤ 19,500±ß(T¥·¥ã¥ÄÁ÷ÎÁ¹þ)
¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥È 24,000±ß
¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥È / ¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤ 30,500±ß(T¥·¥ã¥ÄÁ÷ÎÁ¹þ)
¢£2ÆüÄÌ¤··ô
¡¦°ìÈÌ 24,000±ß
¡¦°ìÈÌ / ¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤ 30,500±ß(T¥·¥ã¥ÄÁ÷ÎÁ¹þ)
¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥È 46,000±ß
¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥È / ¸ÂÄêT¥·¥ã¥ÄÉÕ¤ 52,500±ß(T¥·¥ã¥ÄÁ÷ÎÁ¹þ)
¡Ô¥´¡¼¥ë¥É¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡Õ
¥¹¥Æ¡¼¥¸ÉÕ¶á ÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢ / ÀìÍÑ¥È¥¤¥ì / ÀìÍÑ¥É¥ê¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§1¿Í4Ëç¤Þ¤Ç¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥Ý¥Ã¥× ¥æ¥¢¡¼¥º 2025¡×ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¡õ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó