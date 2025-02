¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥Ý¥Ã¥× ¥æ¥¢¡¼¥º 2025¡×ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¡õ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó

音楽フェス「ポップ ユアーズ 2025(POP YOURS 2025)」が、2025年5月24日(土)・25日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールにて開催される。

ヒップホップ音楽フェス「ポップ ユアーズ」とは?

2022年に初開催された「ポップ ユアーズ」は、“2020年代のポップカルチャーとしてのヒップホップ”をテーマにした、国内最大規模のヒップホップフェスティバル。幕張メッセ国際展示場のステージに、多数のヒップホップアーティストが出演する。

\ellow BucksやJJJ、Jin Doggら出演

開催4回目を迎える2025年は、\ellow Bucks(イエロー バックス)やJJJ(ジェイジェイジェイ)、ANARCHY(アナーキー)、Jin Dogg(ジン ドッグ)、NENE(ネネ)、PUNPEE(パンピー)、STUTS on the WAVE(スタッツオンザウェーブ)ら人気アーティスト陣が第1弾ラインナップとして発表されている。

出演アーティスト

■5月24日(土)

\ellow Bucks/ANARCHY/BIM/Charlu/Jinmenusagi/JP THE WAVY/Kaneee/kZm/LANA/7/SEEDA/3House/Watson



and more



■5月25日(日)

JJJ/Bonbero/DADA/Daichi Yamamoto/Elle Teresa/Jin Dogg/Kohjiya/lil soft tennis/NENE/PUNPEE/STUTS on the WAVE/swetty/唾奇/Yo-Sea



and more



※第1弾出演アーティストラインナップ。

開催概要

「ポップ ユアーズ 2025」

開催日:2025年5月24日(土)・25日(日)

時間:開場9:30 / 開演11:00

会場:幕張メッセ国際展示場(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)9〜11ホール

チケット

価格:

■1日券

・一般 13,000円

・一般 / 限定Tシャツ付き 19,500円(Tシャツ送料込)

・ゴールドチケット 24,000円

・ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き 30,500円(Tシャツ送料込)

■2日通し券

・一般 24,000円

・一般 / 限定Tシャツ付き 30,500円(Tシャツ送料込)

・ゴールドチケット 46,000円

・ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き 52,500円(Tシャツ送料込)



《ゴールドチケット特典》

ステージ付近 専用エリア / 専用トイレ / 専用ドリンクレーン

※オールスタンディング。

※枚数制限:1人4枚まで。

※未就学児童入場不可。

