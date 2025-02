Perfumeの新曲「Human Factory - 電造人間 -」映画『ショウタイムセブン』主題歌

Perfume(パフューム)の新曲「Human Factory - 電造人間 -」が、2025年2月7日(金)に配信リリースされる。

Perfumeの新曲「Human Factory - 電造人間 -」

2024年9月に待望の新作アルバム『ネビュラロマンス 前篇』をリリースし、同作を引っ提げた全国ライブツアーを行なっているPerfume。新曲の「Human Factory - 電造人間 -」は、2月7日(金)に公開される映画『ショウタイムセブン』の主題歌となる楽曲だ。

主演・阿部寛の映画『ショウタイムセブン』主題歌に

阿部寛が主演を務める映画『ショウタイムセブン』は、前代未聞の「命懸けの<生放送(ショウタイム)」を、緊張感溢れるリアルタイム進行で描くサスペンス・エンタテインメント。爆弾が仕掛けられたテレビ局で交渉役に指名された元人気キャスター・折本(演:阿部寛)は、1本の電話で始まる独占緊急生中継で犯人と対峙。犯人の正体と本当の目的とは?なぜ折本が指名されたのか?ラスト6分に予測不能の結末が待ち受ける。

その主題歌となる「Human Factory - 電造人間 -」では、主人公の折本が自身の意思に反したところで大事件に巻き込まれていく姿を、“飼い慣らされた猫”という歌詞と、猫がネクタイを締める振付で表現。タイトなビートと煌びやかなメロディに、映画のストーリーを連想させるシリアスな歌詞を乗せた、Perfumeらしいダンスナンバーとなっている。なお、作中にはPerfumeが本人役で出演する。

楽曲情報

Perfume 新曲「Human Factory - 電造人間 -」

※映画『ショウタイムセブン』主題歌。

配信リリース日:2025年2月7日(金)



<映画情報>

『ショウタイムセブン』

公開日:2月7日(金) 全国公開

原作:The film “The Terror, Live” written and directed by Kim Byung-woo, and produced and distributed by Lotte CultureWorks Co., Ltd. and Cine2000

©2025『ショウタイムセブン』製作委員会

