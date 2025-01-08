¡ÖVIVANT¡×¥Á¥ó¥®¥¹Ìò¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥´¥ëÇÐÍ¥¥Ð¥ë¥µ¡¼¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉË¬Ìä¤òÊó¹ð¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¼Â³¡¹
¥â¥ó¥´¥ëÇÐÍ¥¤Î¥Ð¥ë¥µ¥é¥Ï¥¬¥Ð¡¦¥Ð¥È¥Ü¥ë¥É¤¬¡¢7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ð¥ë¥µ¡¼¤Ï2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡×¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î·Ù»¡¡¦¥Á¥ó¥®¥¹Ìò¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖTokyo is always a good idea ¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤ËÄÖ¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#Tokyo¡×¡Ö#tokyodisneyresort¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Åìµþ¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥é¥ó¥É¡ª¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ð¥ë¥µ¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù - ¥Á¥ó¥®¥¹¡ÊBarslkhagva Batbold¡Ë
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖTokyo is always a good idea ¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤ËÄÖ¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#Tokyo¡×¡Ö#tokyodisneyresort¡×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Åìµþ¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥é¥ó¥É¡ª¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ð¥ë¥µ¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù - ¥Á¥ó¥®¥¹¡ÊBarslkhagva Batbold¡Ë