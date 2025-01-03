´Ý¥ÎÆâÀþ¤Îµì·¿¼ÖÎ¾¤¬¡Ö¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È´°Á´°úÂà¡×¤·¤Æ¤¤¤¿!? ¼Â¤Ï¡È°ì»þÅª¤ËÉü³è¡É¤â36Ç¯¤Î³èÌö¤ËËë
Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¤Îµì·¿¼ÖÎ¾02·Ï¤¬¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È´°Á´°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï2024Ç¯3·î¤Ç±¿ÍÑ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤âÆÍÈ¯Åª¤Ë±¿ÍÑ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ý¥ÎÆâÀþ¤Î02·Ï¤¬´°Á´¤Ë°úÂà
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÌµÀþ¼°Îó¼ÖÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊCBTC¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µì·¿¼ÖÎ¾¤Î02·Ï¤Ï´°Á´°úÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ý¥ÎÆâÀþ¤Î02·Ï¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡Ä¹¤é¤¯´Ý¥ÎÆâÀþ¤Î¡Ö´é¡×¤À¤Ã¤¿02·Ï¤Ï¡¢1988Ç¯¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°´Ñ¤ÏÌµÅÉÁõ¤Î¥¢¥ë¥ß¼ÖÂÎ¤ËÀÖ¤¤ÂÓ¤¬Æþ¤ë³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£7¼¡¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ53ÊÔÀ®¤¬ÁýÈ÷¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¹©»ö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡02·Ï¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ´Ý¥ÎÆâÀþ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÇÈÀþ¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ó¥¦¥§¡¼¥Ö¡×¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢µÒ¼¼¥É¥¢¤Î¾åÉô¤ËÂç·¿LCD¡Ê±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿PMSM¡Ê±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿··¿¼ÖÎ¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤ÀßÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¡¢¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë2000·Ï¤¬ÅÐ¾ì¡£¸½ºß¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ç´Ý¤¤¡×³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼ÖÃ¼Éô¤ÎÁë¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í¤Ç½é¤á¤Æ´ÝÁë¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÅ¸»¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ê2¸ý¡Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2000·Ï¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ËÁ´ÊÔÀ®¤ÎÅêÆþ¤¬´°Î»¤·¡¢¤³¤ì¤Ç02·Ï¤Ï´°Á´¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ÊÔÀ®¤¬º£Ç¯ÅÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»Ä¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë±¿ÍÑ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡Ö02·Ï¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë±Ä¶È±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î±Ä¶ÈÀþ»ÈÍÑ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¹ÊóÉô¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´û¤Ë°úÂà¤·¤¿¶äºÂÀþ¤Î01·Ï¤Ï¡¢ÃæÌî¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤Ç01-101ÊÔÀ®¤Î¤¦¤Á3Î¾¤¬Æ°ÂÖÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢02·Ï¤ÎÊÝÂ¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¸å¤Î·×²è¤ÏÌ¤Äê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£