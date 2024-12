¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë±óÆ£¹Ò¡¢2024Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï½ªÎ»¡¡¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Á÷¤Ã¤¿³¨Ê¸»ú¤Ï

日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールが2024年の戦いを終えた。

29日のウェストハム戦に5-0で勝利し、9月のノッティンガム・フォレスト戦に敗れて以降は無敗で今年を終えている。

アルネ・スロット監督のもとでプレータイムが激減している遠藤だが、ウェストハム戦は後半途中から30分ほどプレー。

試合後に「The last game of the year 2024」とSNSに投稿するとチームメイトたちが反応していた。

キャプテンのフィルヒル・ファンダイクとディオゴ・ジョタは万歳の絵文字、コーディ・ガグポは拍手、ルイス・ディアスとライアン・フラーフェンベルフは力こぶの絵文字を送っている。

スロット監督は、遠藤よりもオランダ代表MFフラーフェンベルフを重用。その結果、遠藤は今季のプレータイムが300分に満たない。プレミアリーグに限れば53分ほどしかない。

これよりも少ない選手は、ハーヴィー・エリオット(37分)とフェデリコ・キエーザ(18分)だけ。ただ、2人は骨折と筋肉損傷で離脱していた時期がある。

遠藤は監督からもチームメイトからも評価されているが、来年2月で32歳になることもあり、この状況のままリヴァプールに留まるのか注目される。