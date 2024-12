ドジャースの大谷翔平投手(30)が29日、自らのインスタグラムを更新し、真美子夫人(28)が妊娠したことを“報告”した。インスタグラムでは英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(小さなルーキーが間もなく私たちの家族に加わるのを待ち切れない!)とつづった。

また、アップした写真にはデコピンの横にベビー服と赤ちゃん用の靴、そして赤ちゃん顔の絵で隠された真美子夫人のお腹のエコー写真と思われる画像も写っている。男の子か女の子かは定かではないが、ベビー服はピンク色のものとなっている。

大谷のインスタにはファンからの祝福メッセージが殺到。大リーグ公式が即座に「Congratulations,

Shohei& Mamiko」とハートマーク付きでコメントを寄せる反応を見せたほか、大谷とグローバルアンバサダー契約を結ぶ伊藤園も「Congratulations!!」と祝福した。

また、米メディアも大谷の妊娠公表を次々と速報。全国紙USAトゥデーは「大谷選手は何度もMVPを獲得し、ワールドシリーズチャンピオンに輝き、そしてもうすぐ父親という新たな肩書きも加わることになる」と報じた。AP通信は「彼のファミリーラインアップに新戦力」、ロサンゼルスのラジオ局「KTLA 5」は「2025年は日本の二刀流の天才にとってさらに良い年になりそうだ」と伝え、地元メディア「ドジャースネーション」はX(旧ツイッター)で「大谷翔平選手からビッグニュース 父親としての役割を担う」と投稿した。