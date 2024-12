毎年年末に映画評論サイトのTC Candlerが発表する「世界で最も美しい顔トップ100」の2024年版が発表されました。2023年版では日本からTWICEのサナ(湊崎紗夏)、女優の大和田南那、AKB48の行天優莉奈、XGのHARVEY、LE SSERAFIMのカズハ、NiziUのアヤカ(新井彩花)、Now Unitedの吉原日奈が選出されていましたが、2024年版では吉原日奈が選外となり、新たにMEOVVのアンナ(田中杏奈)、池田穂乃花、XGのCoconaが選出されています。そんな「世界で最も美しい顔トップ100」の2024年版の全画像をまとめてみました。

The 100 Most Beautiful Faces of 2024 - YouTube◆1位:アンドレア・ブリランテス:フィリピン 女優 モデル 21歳◆2位:Jisoo:韓国 歌手/女優/モデル 29歳◆3位:アンドレア・ボテズ:カナダ チェスプレイヤー 22歳◆4位:アルバ・バチスタ:ポルトガル 女優 27歳◆5位:ナンシー・ジュエル・マクドニー:韓国/アメリカ 歌手/ダンサー 24歳◆6位:ダーシャ・タラン:ロシア モデル 25歳◆7位:Rosé:ニュージーランド 歌手 27歳◆8位:SITALA:タイ 歌手/モデル 28歳◆9位:シドニー・スウィーニー:アメリカ 女優 27歳◆10位:ジャスミン・トオークス:アメリカ モデル 33歳◆11位:チョン・ソミ:カナダ/韓国 歌手 23歳◆12位:Eleen Suliman:サウジアラビア モデル/インフルエンサー 30歳◆13位:レベッカ・パトリシア・アームストロング:イギリス/タイ 女優/モデル/歌手 22歳◆14位:ツウィ:台湾 歌手/ダンサー 25歳◆15位:ナディア・フェレイラ:パラグアイ モデル 25歳◆16位:PHARITA:タイ 歌手/ダンサー 19歳◆17位:サバンナ・クラーク:オーストラリア 歌手 21歳◆18位:LISA:タイ 歌手/ダンサー/モデル 26歳◆19位:アナ・デ・アルマス:キューバ 女優 36歳◆20位:Nana:韓国 女優/モデル/歌手 33歳◆21位:ウィットニー・ピーク:ウガンダ 女優 21歳◆22位:サナ:日本 アイドル 28歳◆23位:ザイナブ・ハッサン:エジプト 歌手/モデル 23歳◆24位:KARINA:韓国 歌手/ダンサー 24歳◆25位:Hande Erçel:トルコ 女優/モデル 31歳◆26位:ダニエル:オーストラリア/韓国 歌手 19歳◆27位:Leni Klum:アメリカ/ドイツ モデル 20歳◆28位:ジャニーン・グティエレス:フィリピン 女優 35歳◆29位:ヤエル・シェルビア:イスラエル モデル 23歳◆30位:大和田南那:日本 モデル/女優 25歳◆31位:リザ・ソベラーノ:フィリピン/アメリカ 女優/モデル 26歳◆32位:ガル・ガドット:イスラエル モデル/女優 39歳◆33位:チャン・ウォニョン:韓国 アイドル 20歳◆34位:ハリマ・アデン:ソマリア モデル/デザイナー 27歳◆35位:ジェニー:韓国 歌手/ダンサー 28歳◆36位:セレステ・ダッラ・ポルタ:イタリア 女優/モデル 27歳◆37位:Sandrinna Michelle:インドネシア 女優 17歳◆38位:キミア・ホセイニ:イラン 女優 23歳◆39位:アンドレア・ボスタニカ:モルドバ 歌手/モデル/インフルエンサー 20歳◆40位:Berta Castane:スペイン 女優/モデル 22歳◆41位:ミンニ:タイ 歌手 27歳◆42位:ゼンデイヤ:アメリカ 女優/モデル 28歳◆43位:Chaeryeong:韓国 歌手/ダンサー/モデル 23歳◆44位:Candela Gallo:アルゼンチン モデル 21歳◆45位:Rainky Wai:香港 歌手/モデル/女優/インフルエンサー 31歳◆46位:Freen Sarocha:タイ 女優 26歳◆47位:カン・スルギ:韓国 歌手/ダンサー/女優 30歳◆48位:エミリー・ネレン:ノルウェー シェフ/著者/CEO/インフルエンサー 29歳◆49位:アドリア・アルホナ:プエルトリコ 女優/モデル 32歳◆50位:アンナ:日本 歌手/ダンサー 19歳◆51位:ティラーヌ・ブロンドー:フランス モデル/女優 23歳◆52位:ベル・マリアノ:フィリピン 女優/歌手/モデル 22歳◆53位:カズハ:日本 歌手 21歳◆54位:Beby Tsabina:インドネシア 女優/モデル/歌手 22歳◆55位:タイラ:南アフリカ 歌手/ダンサー 22歳◆56位:Song Yuqi:中国 歌手/ダンサー/モデル 25歳◆57位:Afra Saraçoğlu:トルコ 女優/モデル 27歳◆58位:エンファ・ワラハ:タイ 歌手 29歳◆59位:Anna Jobling:マレーシア 女優 24歳◆60位:エミリー・メイ:アメリカ 歌手 30歳◆61位:エイザ・ゴンザレス:メキシコ 歌手 34歳◆62位:イェジ:韓国 歌手 24歳◆63位:セイディー・シンク:アメリカ 女優 22歳◆64位:アヤカ:日本 アイドル 21歳◆65位:ゾーイ・サルダナ:アメリカ 女優 46歳◆66位:行天優莉奈:日本 アイドル 25歳◆67位:Lyodra Ginting:インドネシア 歌手 21歳◆68位:Sorn:タイ 歌手 28歳◆69位:イヴァナ・アラウィ:フィリピン/モロッコ 女優/モデル/歌手 28歳◆70位:Desiree:ブラジル 歌手/ダンサー 19歳◆71位:Chuu:韓国 歌手 25歳◆72位:ブサン・イスマイル:シリア 歌手/コンテンツクリエイター 21歳◆73位:シュファ:台湾 アイドル 24歳◆74位:シーラ・ターコルー:トルコ 女優/モデル 25歳◆75位:HARVEY:日本 歌手 22歳◆76位:Vienna Maryce:カナダ モデル 20歳◆77位:Ningning:中国 歌手/モデル/ダンサー 22歳◆78位:オクテャブリーナ・マクシモバ:ロシア モデル 29歳◆79位:Tian Xiwei:中国 27歳◆80位:池田穂乃花:日本 モデル 22歳◆81位:Syifa Hadju:インドネシア 女優/モデル/歌手 24歳◆82位:Gehlee:フィリピン アイドル 17歳◆83位:Su Burcu Yazgi Coskun:トルコ 女優/モデル 19歳◆84位:エラ・マッケンジー・グロス:アメリカ アイドル 16歳◆85位:アリアナ・グランデ:アメリカ 歌手 31歳◆86位:Banita Sandhu:イギリス/インド 女優 27歳◆87位:サブリナ・カーペンター:アメリカ 女優/歌手 25歳◆88位:Aiah:フィリピン 歌手 23歳◆89位:Jihane Lavina:モロッコ モデル/インフルエンサー◆90位:Dita Karang:インドネシア 歌手 28歳◆91位:デュア・リパ:イギリス 歌手 29歳◆92位:Belle:アメリカ/韓国 歌手/ダンサー 20歳◆93位:Sara Orrego:コロンビア モデル/コンテンツクリエイター◆94位:Rozzah:モデル/インフルエンサー◆95位:マーゴット・ロビー:オーストラリア 女優 34歳◆96位:Maria Riera:スペイン サーファー/モデル◆97位:Özge Yağız:トルコ 女優 27歳◆98位:エラ・バリンズカ:イギリス 女優 28歳◆99位:Cocona:日本 ラッパー/ダンサー 19歳◆100位:エマ・ワトソン:イギリス 女優/モデル 34歳