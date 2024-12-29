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¢¡1°Ì¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ö¥ê¥é¥ó¥Æ¥¹¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó ½÷Í¥ ¥â¥Ç¥ë 21ºÐ
¢¡2°Ì¡§Jisoo¡§´Ú¹ñ ²Î¼ê/½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 29ºÐ
¢¡3°Ì¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ü¥Æ¥º¡§¥«¥Ê¥À ¥Á¥§¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ 22ºÐ
¢¡4°Ì¡§¥¢¥ë¥Ð¡¦¥Ð¥Á¥¹¥¿¡§¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë ½÷Í¥ 27ºÐ
¢¡5°Ì¡§¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ë¡¼¡§´Ú¹ñ/¥¢¥á¥ê¥« ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 24ºÐ
¢¡6°Ì¡§¥À¡¼¥·¥ã¡¦¥¿¥é¥ó¡§¥í¥·¥¢ ¥â¥Ç¥ë 25ºÐ
¢¡7°Ì¡§Rosé¡§¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É ²Î¼ê 27ºÐ
¢¡8°Ì¡§SITALA¡§¥¿¥¤ ²Î¼ê/¥â¥Ç¥ë 28ºÐ
¢¡9°Ì¡§¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡§¥¢¥á¥ê¥« ½÷Í¥ 27ºÐ
¢¡10°Ì¡§¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¡¦¥È¥ª¡¼¥¯¥¹¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥â¥Ç¥ë 33ºÐ
¢¡11°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¡§¥«¥Ê¥À/´Ú¹ñ ²Î¼ê 23ºÐ
¢¡12°Ì¡§Eleen Suliman¡§¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥â¥Ç¥ë/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ 30ºÐ
¢¡13°Ì¡§¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡§¥¤¥®¥ê¥¹/¥¿¥¤ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë/²Î¼ê 22ºÐ
¢¡14°Ì¡§¥Ä¥¦¥£¡§ÂæÏÑ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 25ºÐ
¢¡15°Ì¡§¥Ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¡§¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ ¥â¥Ç¥ë 25ºÐ
¢¡16°Ì¡§PHARITA¡§¥¿¥¤ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 19ºÐ
¢¡17°Ì¡§¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ²Î¼ê 21ºÐ
¢¡18°Ì¡§LISA¡§¥¿¥¤ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼/¥â¥Ç¥ë 26ºÐ
¢¡19°Ì¡§¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡§¥¥å¡¼¥Ð ½÷Í¥ 36ºÐ
¢¡20°Ì¡§Nana¡§´Ú¹ñ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë/²Î¼ê 33ºÐ
¢¡21°Ì¡§¥¦¥£¥Ã¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¯¡§¥¦¥¬¥ó¥À ½÷Í¥ 21ºÐ
¢¡22°Ì¡§¥µ¥Ê¡§ÆüËÜ ¥¢¥¤¥É¥ë 28ºÐ
¢¡23°Ì¡§¥¶¥¤¥Ê¥Ö¡¦¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡§¥¨¥¸¥×¥È ²Î¼ê/¥â¥Ç¥ë 23ºÐ
¢¡24°Ì¡§KARINA¡§´Ú¹ñ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 24ºÐ
¢¡25°Ì¡§Hande Erçel¡§¥È¥ë¥³ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 31ºÐ
¢¡26°Ì¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢/´Ú¹ñ ²Î¼ê 19ºÐ
¢¡27°Ì¡§Leni Klum¡§¥¢¥á¥ê¥«/¥É¥¤¥Ä ¥â¥Ç¥ë 20ºÐ
¢¡28°Ì¡§¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ó¡¦¥°¥Æ¥£¥¨¥ì¥¹¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó ½÷Í¥ 35ºÐ
¢¡29°Ì¡§¥ä¥¨¥ë¡¦¥·¥§¥ë¥Ó¥¢¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë ¥â¥Ç¥ë 23ºÐ
¢¡30°Ì¡§ÂçÏÂÅÄÆîÆá¡§ÆüËÜ ¥â¥Ç¥ë/½÷Í¥ 25ºÐ
¢¡31°Ì¡§¥ê¥¶¡¦¥½¥Ù¥é¡¼¥Î¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó/¥¢¥á¥ê¥« ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 26ºÐ
¢¡32°Ì¡§¥¬¥ë¡¦¥¬¥É¥Ã¥È¡§¥¤¥¹¥é¥¨¥ë ¥â¥Ç¥ë/½÷Í¥ 39ºÐ
¢¡33°Ì¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡§´Ú¹ñ ¥¢¥¤¥É¥ë 20ºÐ
¢¡34°Ì¡§¥Ï¥ê¥Þ¡¦¥¢¥Ç¥ó¡§¥½¥Þ¥ê¥¢ ¥â¥Ç¥ë/¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ 27ºÐ
¢¡35°Ì¡§¥¸¥§¥Ë¡¼¡§´Ú¹ñ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 28ºÐ
¢¡36°Ì¡§¥»¥ì¥¹¥Æ¡¦¥À¥Ã¥é¡¦¥Ý¥ë¥¿¡§¥¤¥¿¥ê¥¢ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 27ºÐ
¢¡37°Ì¡§Sandrinna Michelle¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ½÷Í¥ 17ºÐ
¢¡38°Ì¡§¥¥ß¥¢¡¦¥Û¥»¥¤¥Ë¡§¥¤¥é¥ó ½÷Í¥ 23ºÐ
¢¡39°Ì¡§¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ü¥¹¥¿¥Ë¥«¡§¥â¥ë¥É¥Ð ²Î¼ê/¥â¥Ç¥ë/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ 20ºÐ
¢¡40°Ì¡§Berta Castane¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 22ºÐ
¢¡41°Ì¡§¥ß¥ó¥Ë¡§¥¿¥¤ ²Î¼ê 27ºÐ
¢¡42°Ì¡§¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡§¥¢¥á¥ê¥« ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 28ºÐ
¢¡43°Ì¡§Chaeryeong¡§´Ú¹ñ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼/¥â¥Ç¥ë 23ºÐ
¢¡44°Ì¡§Candela Gallo¡§¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó ¥â¥Ç¥ë 21ºÐ
¢¡45°Ì¡§Rainky Wai¡§¹á¹Á ²Î¼ê/¥â¥Ç¥ë/½÷Í¥/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ 31ºÐ
¢¡46°Ì¡§Freen Sarocha¡§¥¿¥¤ ½÷Í¥ 26ºÐ
¢¡47°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¹¥ë¥®¡§´Ú¹ñ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼/½÷Í¥ 30ºÐ
¢¡48°Ì¡§¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Í¥ì¥ó¡§¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ ¥·¥§¥Õ/Ãø¼Ô/CEO/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼ 29ºÐ
¢¡49°Ì¡§¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Û¥Ê¡§¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 32ºÐ
¢¡50°Ì¡§¥¢¥ó¥Ê¡§ÆüËÜ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 19ºÐ
¢¡51°Ì¡§¥Æ¥£¥é¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥í¥ó¥É¡¼¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥â¥Ç¥ë/½÷Í¥ 23ºÐ
¢¡52°Ì¡§¥Ù¥ë¡¦¥Þ¥ê¥¢¥Î¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó ½÷Í¥/²Î¼ê/¥â¥Ç¥ë 22ºÐ
¢¡53°Ì¡§¥«¥º¥Ï¡§ÆüËÜ ²Î¼ê 21ºÐ
¢¡54°Ì¡§Beby Tsabina¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë/²Î¼ê 22ºÐ
¢¡55°Ì¡§¥¿¥¤¥é¡§Æî¥¢¥Õ¥ê¥« ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 22ºÐ
¢¡56°Ì¡§Song Yuqi¡§Ãæ¹ñ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼/¥â¥Ç¥ë 25ºÐ
¢¡57°Ì¡§Afra Saraçoğlu¡§¥È¥ë¥³ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 27ºÐ
¢¡58°Ì¡§¥¨¥ó¥Õ¥¡¡¦¥ï¥é¥Ï¡§¥¿¥¤ ²Î¼ê 29ºÐ
¢¡59°Ì¡§Anna Jobling¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢ ½÷Í¥ 24ºÐ
¢¡60°Ì¡§¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¡§¥¢¥á¥ê¥« ²Î¼ê 30ºÐ
¢¡61°Ì¡§¥¨¥¤¥¶¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡§¥á¥¥·¥³ ²Î¼ê 34ºÐ
¢¡62°Ì¡§¥¤¥§¥¸¡§´Ú¹ñ ²Î¼ê 24ºÐ
¢¡63°Ì¡§¥»¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥·¥ó¥¯¡§¥¢¥á¥ê¥« ½÷Í¥ 22ºÐ
¢¡64°Ì¡§¥¢¥ä¥«¡§ÆüËÜ ¥¢¥¤¥É¥ë 21ºÐ
¢¡65°Ì¡§¥¾¡¼¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¡§¥¢¥á¥ê¥« ½÷Í¥ 46ºÐ
¢¡66°Ì¡§¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡§ÆüËÜ ¥¢¥¤¥É¥ë 25ºÐ
¢¡67°Ì¡§Lyodra Ginting¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ²Î¼ê 21ºÐ
¢¡68°Ì¡§Sorn¡§¥¿¥¤ ²Î¼ê 28ºÐ
¢¡69°Ì¡§¥¤¥ô¥¡¥Ê¡¦¥¢¥é¥¦¥£¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó/¥â¥í¥Ã¥³ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë/²Î¼ê 28ºÐ
¢¡70°Ì¡§Desiree¡§¥Ö¥é¥¸¥ë ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 19ºÐ
¢¡71°Ì¡§Chuu¡§´Ú¹ñ ²Î¼ê 25ºÐ
¢¡72°Ì¡§¥Ö¥µ¥ó¡¦¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¡§¥·¥ê¥¢ ²Î¼ê/¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ 21ºÐ
¢¡73°Ì¡§¥·¥å¥Õ¥¡¡§ÂæÏÑ ¥¢¥¤¥É¥ë 24ºÐ
¢¡74°Ì¡§¥·¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥³¥ë¡¼¡§¥È¥ë¥³ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 25ºÐ
¢¡75°Ì¡§HARVEY¡§ÆüËÜ ²Î¼ê 22ºÐ
¢¡76°Ì¡§Vienna Maryce¡§¥«¥Ê¥À ¥â¥Ç¥ë 20ºÐ
¢¡77°Ì¡§Ningning¡§Ãæ¹ñ ²Î¼ê/¥â¥Ç¥ë/¥À¥ó¥µ¡¼ 22ºÐ
¢¡78°Ì¡§¥ª¥¯¥Æ¥ã¥Ö¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Þ¥¯¥·¥â¥Ð¡§¥í¥·¥¢ ¥â¥Ç¥ë 29ºÐ
¢¡79°Ì¡§Tian Xiwei¡§Ãæ¹ñ 27ºÐ
¢¡80°Ì¡§ÃÓÅÄÊæÇµ²Ö¡§ÆüËÜ ¥â¥Ç¥ë 22ºÐ
¢¡81°Ì¡§Syifa Hadju¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë/²Î¼ê 24ºÐ
¢¡82°Ì¡§Gehlee¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó ¥¢¥¤¥É¥ë 17ºÐ
¢¡83°Ì¡§Su Burcu Yazgi Coskun¡§¥È¥ë¥³ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 19ºÐ
¢¡84°Ì¡§¥¨¥é¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡¦¥°¥í¥¹¡§¥¢¥á¥ê¥« ¥¢¥¤¥É¥ë 16ºÐ
¢¡85°Ì¡§¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡§¥¢¥á¥ê¥« ²Î¼ê 31ºÐ
¢¡86°Ì¡§Banita Sandhu¡§¥¤¥®¥ê¥¹/¥¤¥ó¥É ½÷Í¥ 27ºÐ
¢¡87°Ì¡§¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡§¥¢¥á¥ê¥« ½÷Í¥/²Î¼ê 25ºÐ
¢¡88°Ì¡§Aiah¡§¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó ²Î¼ê 23ºÐ
¢¡89°Ì¡§Jihane Lavina¡§¥â¥í¥Ã¥³ ¥â¥Ç¥ë/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
¢¡90°Ì¡§Dita Karang¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ²Î¼ê 28ºÐ
¢¡91°Ì¡§¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¡§¥¤¥®¥ê¥¹ ²Î¼ê 29ºÐ
¢¡92°Ì¡§Belle¡§¥¢¥á¥ê¥«/´Ú¹ñ ²Î¼ê/¥À¥ó¥µ¡¼ 20ºÐ
¢¡93°Ì¡§Sara Orrego¡§¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ ¥â¥Ç¥ë/¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼
¢¡94°Ì¡§Rozzah¡§¥â¥Ç¥ë/¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
¢¡95°Ì¡§¥Þ¡¼¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Ó¡¼¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ½÷Í¥ 34ºÐ
¢¡96°Ì¡§Maria Riera¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó ¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼/¥â¥Ç¥ë
¢¡97°Ì¡§Özge Yağız¡§¥È¥ë¥³ ½÷Í¥ 27ºÐ
¢¡98°Ì¡§¥¨¥é¡¦¥Ð¥ê¥ó¥º¥«¡§¥¤¥®¥ê¥¹ ½÷Í¥ 28ºÐ
¢¡99°Ì¡§Cocona¡§ÆüËÜ ¥é¥Ã¥Ñ¡¼/¥À¥ó¥µ¡¼ 19ºÐ
¢¡100°Ì¡§¥¨¥Þ¡¦¥ï¥È¥½¥ó¡§¥¤¥®¥ê¥¹ ½÷Í¥/¥â¥Ç¥ë 34ºÐ