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[2411.10109] Generative Agent Simulations of 1,000 People
https://arxiv.org/abs/2411.10109
AI can create a reasonable facsimile of a person's personality after two-hour interview
https://techxplore.com/news/2024-11-ai-facsimile-person-personality-hour.html
Scientists teach AI to recreate human personality after a two-hour interview
https://itc.ua/en/news/scientists-teach-ai-to-recreate-human-personality-after-a-two-hour-interview/
OpenAI's GPT-4o Makes AI Clones of Real People With Surprising Ease
https://singularityhub.com/2024/11/29/openais-gpt-4o-makes-ai-clones-of-real-people-with-surprising-ease/
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