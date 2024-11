元大国男児 MIKA-L、待望のデジタルシングル「Wake Up」リリース！12月にイベント開催決定（動画あり）

元大国男児のMIKA-L(ミカ)が待望のソロデジタルシングル「Wake Up」をリリースし、12月20日(金)に表参道のラパン・エ・アロにてリリースイベントを開催することが決定した。大国男児のリーダーとしてデビューし、卓越した歌唱力で多くのファンを魅了してきたMIKA-Lが満を持してのソロ曲のリリースとなる。イベントでは、Mカード(ダウンロードカード)の販売と購入者特典会、ミニLIVEも行われる。

ファンもMIKA-Lも楽しみにしていたソロでのリリースとなる「Wake Up」は、彼の自作曲で、MIKA-Lらしいロックテイストの楽曲となっている。また、今回カップリング曲の「You&Me Made Art」は、MIKA-Lを応援してくれているすべてのファンへのプレゼントソングだ。彼の感謝の気持ちと大切なファン、仲間、家族、すべての人へ想いを込めた曲で、同イベントはフリーで観覧できる。同イベントの翌日である12月21日(土)にも、LIVEイベントが決定しており、1部のLIVE&TALKはプロモーション企画「1plus1」として、チケットを持つ人と一緒に入場するMIKA-Lのイベントに初めて参加する人1名を無料で招待される。2部は、Christmas Liveで、彼の歌声とともに素敵なクリスマスを過ごすことができる。

■リリース情報

デジタルシングル Mカード「Wake Up」

○TypeA:1,200円(税込)

収録:「Wake Up」+「You&Me Made Art」



○TypeB:2,400円(税込)

収録:「Wake Up」+「You&Me Made Art」+「Wake Up」MV



※各Type 絵柄2種

※イベント当日Mカードご購入いただいた方に、TypeA1枚につき特典会参加券1枚、TypeB1枚につき特典会参加券2枚プレゼント



■公演概要

MIKA-L 1stデジタルシングル「Wake Up」リリースイベント

公演日:2024年12月20日(金)

会場:LAPIN ET HAL OT(ラパン・エ・アロ)東京都渋谷区神宮前5-44-2 B1F

開場/開演

<1部>START / 13:15

<2部>START / 16:30

<3部>START / 20:00

※Mカード販売時間はSTART時間の30分前からとなります

※公演時間は約25分となります

※どなたでもご入場いただけます



【特典会内容】

〇参加券 1枚……握手会

〇参加券 2枚……MikaL1ショット(参加者撮影)

〇参加券 3枚……コメント動画20秒(参加者撮影)

〇参加券 4枚……サイン会 30秒(Mカードにサイン)

〇参加券 5枚……2ショット撮影(スタッフが撮影)

〇参加券 6枚……サイン会 30秒(私物)or 2ショットセルカ撮影



【参加方法】

各回STARTの30分前よりMカードを販売いたします。ご購入いただきました方へ、「特典会参加券」をお渡しいたします。「特典会参加券」は対象商品の枚数分をお渡しいたします。お支払いは、現金のみとなります。各種クレジットカード・電子マネー・各種ポイントカード・金券類等はご利用頂けません。「特典会参加券」はイベント当日限り有効となります。予めご了承ください。購入後の変更、キャンセル、返金は一切お受けできませんのでご了承ください。



リリースイベント特設サイト



LIVEイベント

公演日:2024年12月21日(土)

会場:LAPIN ET HAL OT(ラパン・エ・アロ)

開場/開演時間

<1部>MikaLプロモーション企画【1 plus 1 】

開場 11:15/開演 11:45

<2部>MikaL Christmas Live 開場 14:30/開演 15:00



【チケット代】

<1部>自由席¥8,800(税込)

※1部のチケットをお持ちの方とご一緒にご入場される<MikaLの公演に初めてご来場の方>1名様まで入場無料

<2部>自由席¥8,800(税込)Christmas Present付(共通)※4歳以上有料、3歳以下入場不可



LIVEイベント特設サイト