¥«¥ä¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ¡¢µÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤ÆµÞÎ®¤«¤éµß½Ð¡¡¹ë
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎµÞÎ®¤Ç¥«¥ä¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤¬´ä¤ËµÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëµß½õ³èÆ°¤ÎËö¡¢µÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤ÆÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ·Ù»¡¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
µß½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£¶£°Âå¤Î³°¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¡£¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢½£¤Î½£ÅÔ¥Û¥Ð¡¼¥È¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥óÀî¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥«¥ä¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´ä¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¹ñÎ©¸ø±à¤Î¸±¤·¤¤ÃÏ·Á¤Ç¡¢Î®¤ì¤ÎÂ®¤¤Àî¤Ï¥«¥ä¥Ã¥¯¤ä¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£²£²Æü¸á¸å£²»þÈ¾¤´¤í¤ËÃËÀ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤«¤é¶ÛµÞ¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µß½õÂâ¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µß½õºî¶È¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¡£
µß½õÂâ¤Ï£²£²ÆüÌë¤«¤é£²£³Æü¸áÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÃËÀ¤ò°ú¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¼ºÇÔ¡£²¿»þ´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉôÊ¬Åª¤Ë¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÃËÀ¤ÎÍÆÂÎ¤¬°²½¤·¤¿¡£ÃËÀ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤ÆµÓ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡´´Éô¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Îµß½Ð¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Çµ»½ÑÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë²¿»þ´Ö¤Ë¤â¤ï¤¿¤ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÅØÎÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£µÓ¤ÎÀÚÃÇ¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹Á°¤Ë¡¢µß½Ð¤Î¤¿¤á¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£