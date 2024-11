BABYMONSTER、日本公演は4都市で開催！初のワールドツアーに期待高まる

BABYMONSTERが初のワールドツアーの日本公演を発表した。YG ENTERTAINMENTは本日(25日)、公式SNSを通じて「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR HELLO MONSTERS ANNOUNCEMENT - JAPAN」を発表した。彼女たちは神奈川、愛知、大阪、福岡の計4都市で公演を開催する予定だ。BABYMONSTERは、主要音楽市場である日本と北米を網羅するツアーのロードマップを完成させた。これに先立ち、YGは来年1月25日と26日にソウルKSPO DOMEでの最初の公演に続き、2月にニュージャージー、3月にロサンゼルスで公演を開催すると発表した。

特に今回の日本公演は、BABYMONSTERが1stフルアルバムでカムバックした後、ファンと会うことが出来る場なだけに、多くの反響が予想される。今年のファンミーティングツアーでは、東京・有明アリーナ公演が全席完売を記録すると共に、神戸ワールド記念ホールでは予定された2回の公演の完売に続き、追加公演が決まるなど、日本での人気の高さを証明した。ポスターには「AND MORE TBA」という文字も書かれ、今後ツアーを開催する都市が追加されるとみられる。YGは「これまでBABYMONSTERがもらった愛にお応えするため、できるだけ多くのファンの皆様と出会う準備をしている。これからの活動を楽しみにしてほしい」と語った。BABYMONSTERは1日、1stフルアルバム「DRIP」を発売し、公演や音楽番組を通じて、精力的に活躍している。タイトル曲「DRIP」は、韓国の各音楽配信サイトで好成績を収めた。この勢いに乗って、彼女らは後続曲「Love In My Heart」の活動で年末までファンにパフォーマンスを届ける予定だ。