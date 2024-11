ビデオ会議ツール「Microsoft Teams」に、リアルタイムで話し手の音声を翻訳するという機能「Interpreter in Teams」が追加される予定だと発表されました。Microsoftによると、自分の声そっくりの音声に他の言語をしゃべらせることが可能だとのことです。Introducing Microsoft Copilot actions, new agents, and tools to empower IT| Microsoft 365 Blog

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2024/11/19/introducing-copilot-actions-new-agents-and-tools-to-empower-it-teams/Microsoft will soon let you clone your voice for Teams meetings | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/11/19/soon-microsoft-will-let-teams-meeting-attendees-clone-their-voices/Microsoft Teams will help you speak in a foreign language during meetings - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/19/24300266/microsoft-teams-ai-interpreter-speech-to-speech-translationThese new updates to Microsoft Teams might actually help make it a smarter work companion | TechRadarhttps://www.techradar.com/pro/these-new-updates-to-microsoft-teams-might-actually-help-make-it-a-smarter-work-companionInterpreter in Teamsのデモ映像が以下の通り公開されています。Interpreter in Teamsは、話を聞いている側が設定するもののようです。Microsoft Interpreter in Teams demo - YouTube視聴者は、まず設定メニューから「Language and speech」を選択し、「Turn on interpreter」を選択します。続いて「Choose interpretation language」を選択。どの言語で会話を聞きたいかを選択します。記事作成時点で中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の9種類が用意されています。デモでは英語が選択されました。設定を終えると「Interpreting」と表示されてスペイン語でしゃべっている人の声が自然な形で英語に翻訳されました。Microsoftによると、Interpreter in Teamsはサブスクリプションサービスの「Microsoft 365」向けの機能で、2025年初頭からパブリックプレビュー版を使えるようにする予定とのこと。最高マーケティング責任者のジャレド・スパタロ氏は「異なる言語で自分そっくりの声を出せることを想像してみてほしい」とのメッセージを寄せました。Microsoftの広報担当者によると、この機能は「自然な声」以上の感情や余計な情報を追加することはなく、話者のメッセージを可能な限り忠実に再現するように設計されており、設定で同意して初めて有効になるとのことです。Microsoft TeamsにはInterpreter in Teams以外にもさまざまな機能が追加される予定。50以上の音声に対応した翻訳&文字起こし機能で議事録を取る機能、画面上で共有されたPowerPointまたはウェブサイトをMicrosoft Teams上で要約する機能、Copilot+ PCでビデオ通話の品質を向上させる「Teams超解像度機能」などが用意されているとのことです。