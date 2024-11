BTS ジン、メリーゴーラウンドでサイン会！？異例のファンイベントを予告

BTS(防弾少年団)のジンが、異色のファンサイン会を開催する。彼は本日(11日)、グローバルファンコミュニティプラットフォームWeverseを通じて、スペシャルファンイベント「Merry Run Around」の開催を伝えた。今回のスペシャルイベントは、対面ファンサイン会の一環で、合計50人を招待して行われる。「Merry Run Around」は24日、ソウル松坡(ソンパ)区ロッテワールド・アドベンチャー内のメリーゴーラウンドで、ロッテワールドの開場前に非公開で開催される。

ファンイベントの場所は、15日に発売されるジンのソロアルバム「Happy」のメインコンセプトである“幸せ”とぴったりな場所ということで、さらに特別だ。ジンはこれまでの対面ファンサイン会とは差別化されたユニークなイベントを通じ、ファンと幸せな思い出を作りたいという思いでこのような場所を選択した。所属事務所のBIGHIT MUSICは「今回のファンサイン会は、アーティストのアイデアをもとに企画された。ジンが久しぶりにファンと近くで会う場であるだけに、一風変わった経験になってほしいと願っている」と付け加えた。ジンはソロアルバム「Happy」の発売を控え、ファンへの“ワールドクラス”の愛情を見せている。先立って、ファンから勧められたバラエティ番組に相次いで出演し、「ファンの皆さんにいつも感謝しているので、彼らを幸せにするのが僕の仕事だ」と伝えるなど、ARMY(BTSのファン)への愛情をアピールした。ジンはニューアルバム発売後、16日と17日にソウル中(チュン)区奨忠(チャンチュン)体育館で開催されるファンショーケース「Jin 'Happy' Special Stage」で、新曲ステージを初めて披露する予定だ。これもファンとより近くでコミュニケーションしたいというジンの気持ちが反映されたもので、会場に来られないファンのため、両日共にオンラインストリーミングも行われる。ジンは15日午後2時、ソロアルバム「Happy」を全世界で同時発売する。「Happy」は、より多くの人に幸せを届けたいというジンの気持ちを込めたアルバムで、タイトル曲「Running Wild」をはじめ、「I'll Be There」「Another Level」「君に届くまで」「Heart on the Window(with Red Velvet ウェンディ)」「恋しさに」の全6曲が収録される。