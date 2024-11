厳選した国産野菜・果実など主原料に３年間の長期熟成！オリバーソース　究極のウスターソース CLIMAX『神々による進化』

オリバーソースは、厳選した原料と3年間の熟成を経て作られる究極のウスターソース CLIMAX『神々による進化』を、数量限定で2025年1月17日(金)に発売します。

オリバーソース 3年熟成ウスターソース CLIMAX『神々による進化』

容量 : 350g

発売数量 : 2025年度 限定3,000セット

発売日 : 2025年1月17日(金)

予約販売開始日: 2024年11月8日(金)

価格 : 3,240円(税込)

賞味期限 : 36ヶ月

アレルゲン : りんご、小麦、大豆

販売場所 : オリバーソース公式オンラインショップ、小売店・百貨店など

URL : https://oliversauce.shop

オリバーソースは、厳選した原料と3年間の熟成を経て作られる究極のウスターソース CLIMAX『神々による進化』を、数量限定で2025年1月17日(金)に発売。

予約販売は2024年11月8日(金)より、オリバーソース公式通販サイトにて開始します。

オリバーソースは1995年に発生した阪神淡路大震災にて甚大な被害を被りました。

以降、毎年1月17日にウスターソースを仕込み、3年間の熟成を経てボトリングされるCLIMAXプロジェクトをスタート。

阪神淡路大震災発生から30年目の2025年に同プロジェクトを完全リニューアル。

「日本のウスターソース」をコンセプトに、海外の販路にもチャレンジします。

■商品特徴

【日本のウスターソース】

厳選した国産野菜・果実、静置発酵製法の米黒酢、特選丸大豆醤油を主原料に、3年の長期熟成を経て完成。

国産原料や老舗調味料メーカーの原料を使用し、「日本のウスターソース」をコンセプトにしました。

ウスターソースはイギリスで誕生し、その後日本に渡り、日本の食文化の系譜に沿って独特の発展を遂げます。

日本のソースを作り続けて100年以上のオリバーソースが作ったウスターソースの最高到達点です。

【神々による進化】

日本古来から伝わる、森羅万象に神が宿るというアニミズムな思想とコンセプトである「日本のウスターソース」を融合させました。

ウスターソースは、熟成の過程で様々な変化を起こしますが、それは全て素材自らの力によるものです。

この人智を超えた熟成過程のプロセスを、オリバーソースは『神々による進化』と呼んでいます。

最高の食材には最高のウスターソースを

有名シェフも評価

