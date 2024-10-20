¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ó¤¬¤¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëchef's¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡ÙÇÛ¿®·èÄê
4¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥Échefs¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡Ù¤ò2024Ç¯10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
chefs¤Ï¡¢¡É¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ó¤¬¤¯¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë4¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡£2021Ç¯8·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±·î¤Ë1st EP¡ØNOBODY CALLS ME CHICKEN¡Ù¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï1st mini album¡Øselfish theater¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢2nd ep¡ØCartoon Candy¡Ù¤¬¥¿¥ï¥¯¥ë¤Ç1°Ì¥í¥ó¥°¥é¥ó¡¢ÉÊÀÚ¤ìÂ³½Ð¡Ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡¢Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«¼ç´ë²è¤òTOKIO TOKYO(w/osage)¡¢2nd LINE(w/ ¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë/ ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼)¡¢µþÅÔnano(ÉÔÌ²Î¹¹Ô/ ¥Ý¥ó¥Ä¥¯¥Ô¡¼¥ä)¡¢¿·ÂåÅÄFEAVER(¤Ê¤¤´¤È/35.7)¡¢Shibuya eggman(SAKANAMON / ¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó) ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢SOLDOUT¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ø¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡Ù¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ø¤Îµ²±¤òÃ©¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
chefs
¡Ø¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡Ù
2024Ç¯10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¡Ö¤ª¤Æ¤Þ¤¨¡×
2024Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡ËÂçºåYogibo HOLY MOUNTAIN
ACT¡§chef's / ¥Ï¥¯¡£ / ÉÔÌ²Î¹¹Ô
2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ²¼ËÌÂôADRIFT
ACT¡§chef's / NOMELON NOLEMON / and more!!
chefs Instagram : https://www.instagram.com/chefs_band/
chefs X : https://twitter.com/chefs_band
chefs¤Ï¡¢¡É¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ó¤¬¤¯¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë4¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡£2021Ç¯8·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢Æ±·î¤Ë1st EP¡ØNOBODY CALLS ME CHICKEN¡Ù¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤Ï1st mini album¡Øselfish theater¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢2nd ep¡ØCartoon Candy¡Ù¤¬¥¿¥ï¥¯¥ë¤Ç1°Ì¥í¥ó¥°¥é¥ó¡¢ÉÊÀÚ¤ìÂ³½Ð¡Ê¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡¢Ì¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¼«¼ç´ë²è¤òTOKIO TOKYO(w/osage)¡¢2nd LINE(w/ ¥ì¥È¥í¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë/ ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼)¡¢µþÅÔnano(ÉÔÌ²Î¹¹Ô/ ¥Ý¥ó¥Ä¥¯¥Ô¡¼¥ä)¡¢¿·ÂåÅÄFEAVER(¤Ê¤¤´¤È/35.7)¡¢Shibuya eggman(SAKANAMON / ¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó) ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢SOLDOUT¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
chefs
¡Ø¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡Ù
2024Ç¯10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
¡Ö¤ª¤Æ¤Þ¤¨¡×
2024Ç¯10·î25Æü¡Ê¶â¡ËÂçºåYogibo HOLY MOUNTAIN
ACT¡§chef's / ¥Ï¥¯¡£ / ÉÔÌ²Î¹¹Ô
2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ²¼ËÌÂôADRIFT
ACT¡§chef's / NOMELON NOLEMON / and more!!
chefs Instagram : https://www.instagram.com/chefs_band/
chefs X : https://twitter.com/chefs_band