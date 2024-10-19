ニューカッスルvsブライトン スタメン発表
[10.19 プレミアリーグ第8節](セント ジェームズ パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 19 オディッセアス ヴラホディーモス
DF 17 エミル・クラフト
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 24 F. Kadıoğlu
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 28 エバン・ファーガソン
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 22 三笘薫
MF 27 マッツ・ビーファー
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
控え
GK 19 オディッセアス ヴラホディーモス
DF 17 エミル・クラフト
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 67 ルイス マイリー
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 24 F. Kadıoğlu
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 28 エバン・ファーガソン
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 2 タリク・ランプティ
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 10 フリオ・エンシソ
MF 15 ヤクブ・モデル
MF 22 三笘薫
MF 27 マッツ・ビーファー
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります