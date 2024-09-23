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Gustatory Hyperhidrosis after Parotid Surgery | New England Journal of Medicine
Woman drips with sweat from a bite of food due to rare nerve-wiring mix-up | Ars Technica
https://arstechnica.com/science/2024/09/woman-drips-with-sweat-from-a-bite-of-food-due-to-rare-nerve-wiring-mix-up/
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Images in Clinical Medicine: Gustatory Hyperhidrosis after Parotid Surgery - YouTube
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