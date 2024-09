ヘンリー王子が15日に40歳の誕生日を迎えたことを記念し、チャールズ国王はお祝いの写真とメッセージを公開した。この数時間後にはウィリアム皇太子が同じ写真を共有し、節目の誕生日を迎えた弟を祝福した。王室メンバーがヘンリー王子の誕生日に祝福メッセージを公開したのは、2021年以来だ。王室ファンからは「とても喜ばしい」「これはサプライズ!」といった声が寄せられた一方で、「嘘くさい」「裏切り者の誕生日を祝うなんて」と非難する意見もあがった。

チャールズ国王とカミラ王妃が英時間15日午前、バッキンガム宮殿の公式SNSを通して、ヘンリー王子の40歳の誕生日を祝福する写真とメッセージを公開した。写真は、ヘンリー王子が王室メンバーとして活動していた2018年、メーガン妃とアイルランドの首都ダブリンにある「デジタル・ドックランズ」を訪問した時に撮影されたものだ。テーブル席に座る王子は、白いシャツにグレーのスーツを着用し、両手をテーブルの上に置いている。王子は微笑んでおり、楽しそうな表情を浮かべている。投稿には、バースデーケーキの絵文字が添えられ、「サセックス公爵、40歳の誕生日をお祝いします!」と記された。その2時間後に、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃がケンジントン宮殿の公式SNSで、同じ写真を共有した。ヘンリー王子とメーガン妃は2020年に王室離脱し、米国に移住してからは家族との関係が疎遠になっている。王室メンバーは、ヘンリー王子が37歳の誕生日を迎えた2021年を最後に、公式SNSで誕生日メッセージの公開を控えてきた。その理由は、ヘンリー王子夫妻が王室に関する爆弾発言を続けてきたためだと考えられていたが、王室側は、現役の王室メンバー以外には誕生日のメッセージを公表しないと伝えていた。しかし、今年は王子が40歳という節目を迎えたことから、チャールズ国王は誕生日のメッセージを公開することを決めたようだ。王室メンバーによる祝福メッセージに、コメント欄は「ヘンリー王子、誕生日おめでとう!」といったメッセージが多数寄せられた。また、王室ファンからはこのような声が届いた。「ヘンリーに対するこのような投稿は何年ぶりだろう。とても喜ばしいこと!」「彼らはとても礼儀深く、上品で親切だわ。」「家族が少しでもサポートする姿が見られて、本当に嬉しい。」「これは、まさにサプライズだ!」一方、チャールズ国王とウィリアム皇太子が、王室に関する爆弾発言をしたヘンリー王子の誕生日を祝福したことに非難する意見もあがった。「彼らが裏切り者の誕生日を祝うなんて、信じられないわ。」「この投稿は何の意味もなさない。彼らはお互いに話をしてないし、好いてもいない。自分達の意見を貫くべきだ。こんなの嘘くさい。」「ウィリアムがプレッシャーを感じて、このような行動をしたのは悲しいよ。回顧録であれほど非難されたのに。」英メディア『The Sun』が現地時間11日、ヘンリー王子は誕生日に米カリフォルニア州にあるモンテシートの自宅で家族や友人とプライベートに祝った後、男性の友人達と週末休暇に出かける予定だと報じていた。メーガン妃と息子アーチー王子(5)、娘リリベット王女(3)は同行せず、自宅に留まるとされている。また、ある情報筋は英メディア『Express.co.uk』の取材に応じ、チャールズ国王はヘンリー王子の誕生日にビデオ通話を行う予定だと話した。「国王はヘンリーの誕生日に連絡を取るでしょう。家族は以前ほど親密ではありませんが、そこにはまだ多くの愛があります。」画像は『The Royal Family Instagram「Yesterday The Duke of Sussex visited #Sheffield」』『The Royal Family X「Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today!」』『The Prince and Princess of Wales X「Wishing a Happy 40th Birthday to The Duke of Sussex!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)