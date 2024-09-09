º£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¡ª¥µ¡¼¥â¥ó¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¡ª¥µ¡¼¥â¥ó¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê
º£¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÆüËÜ¿©¤¬Âç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡ª¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤òµÕÍ¢Æþ¡ª¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿©¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÊÎÁÍý¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¹¥¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É´¶³Ð¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄ«¿©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¿¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ò¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ë¿»¤·¤ÆÄº¤¯¡¢¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤ªÅ¹¤âÍÍ¡¹¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿©ºà¤Çºî¤ëÆüËÜ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤«¤é¿©ºà¤ò¼è¤ê´ó¤»¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤Î¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Þ¤Ç¡¢·Á¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢ÀìÌçÅ¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÍÃÊ¤Ï¡¢1¸Ä¤¢¤¿¤ê680±ß¤«¤é850±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é±ß°Â¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆüËÜ¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢¡ØÍÎÉ÷¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤¬¡¢°Õ³°¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¡¼¥â¥ó¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎºàÎÁ¡Ê2¸ÄÊ¬¡Ë
²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡¡200g
¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡¡30g
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡32.6g¡Ê2¸Ä¡Ë
¥Ð¥¿¡¼¡Ê¾ï²¹¤ËÌá¤¹¡Ë¡¡5g
Çò¤À¤·¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡¡¾¯¡¹
¥µ¡¼¥â¥ó¡õ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Êº£²ó¤ÏKiri¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kiri1¸Ä¤ò9ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¡¡²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¦Çò¤À¤·¡¦¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¶ÑÅù¤Ëº®¤¼¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
£¡¡¢¤ò2ÅùÊ¬¤Ë¤·¤Æ¡¢»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò2¸Ä°®¤Ã¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡£¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÀÖ¤¤¿§¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤ª¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¡¢ÍÎÉ÷¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤â¤¦°ì¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
À¸¥Ï¥à¡õ¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê
Ê´¥Á¡¼¥º¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î±öµ¤¤È¥³¥¯¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â°Õ³°¤ËÁêÀÈ´·²¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
À¸¥Ï¥à¡õ¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎºàÎÁ¡Ê2¸ÄÊ¬¡Ë
²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¡¡200g
À¸¥Ï¥à¡¡2Ëç
Ê´¥Á¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1ÇÕ
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾®¤µ¤¸1ÇÕ
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡¡¾¯¡¹
À¸¥Ï¥à¡õ¥Á¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¤Îºî¤êÊý
¡¡¡²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¦¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¡¤ò2ÅùÊ¬¤Ë¤·¤Æ¡¢»°³Ñ·Á¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò2¸Ä°®¤ê¡¢À¸¥Ï¥à¤ò´¬¤¤¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¤òµíÆý¤Ç½À¤é¤«¤¯¿æ¤¤¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä´¶³Ð¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ª²È¤Ç¤â¤¼¤Ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦ÍÎÉ÷¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©