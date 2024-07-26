½ÀÆ»¡¦°¤Éô°ìÆó»°¡¢¹õ¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡Ö¥ª¥á¥¬¡×Ãå¤³¤Ê¤·¡¡¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¶â¥á¥À¥ë¤â´üÂÔ
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÃË»Ò66kgµé¤Èº®¹çÃÄÂÎÀï¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¡¢½ÀÆ»²È¡¦°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¤¬2024Ç¯7·î24Æü¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖËå¤È2¿Í¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
°ìÆó»°Áª¼ê¤Ï¡¢¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¹õ¥¹¡¼¥Ä¡¢¶ä¥Ù¥ë¥È¤ÎÏÓ»þ·×¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹ÆÊ¸¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¥á¡¼¥«¡¼¡ÖOMEGA¡Ê¥ª¥á¥¬¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥ê2024¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢
¡ÖOMEGA¤Î»þ·×¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤é¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡¡Ëå¤È2¿Í¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ê¡¢É¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢2¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î³¨Ê¸»ú¤âÅº¤¨¤¿¡£Ëå¡¦»íÁª¼ê¡Ê½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¡Ë¤È¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç»Ë¾å½é¤Î·»ËåÆ±Æü¶â¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»þ·×»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡¶¯¤¯Í¥¤·¤¤Á´¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¹õÈ±¤ÎÊý¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£