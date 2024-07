革命的アイデアでマーケティングコンサル！モノリスホールディングス「ワイノット」社名変更

モノリスホールディングスは、新たな事業拡大に向けワイノットに社名変更、ロゴやサイトも更新し、所在地を神奈川県相模原市から東京都町田市へ7月15日本社移転完了しました。

モノリスホールディングス「ワイノット」社名変更

新社名 : ワイノット(WHYNOT Co.Ltd.)

(旧モノリスホールディングス)

新所在地 : 東京都町田市下小山田町2674-1

新電話番号 : 080-3543-6868

社名変更日 : 2024年6月6日

代表者 : 川村 剛

設立 : 2002年3月13日

事業内容 : 総合コンサルタント

資本金 : 9,000万円

ホームページ:

https://why-not.biz/

モノリスホールディングスは、新たな事業拡大に向けワイノットに社名変更、ロゴやサイトも更新し、所在地を神奈川県相模原市から東京都町田市へ7月15日本社移転完了。

【新社名について】

新社名ワイノットは英語の「Why not?」から、建設業界の慣習・既成概念へ常に疑問を投げかけ、常識を覆すアプローチを続けてきた同社の理念です。

今後とも揺らぐことのない「Why not?」の理念のもと、新しい挑戦・革命的アイデアでマーケティングコンサルを展開していきます。

【運営事業】

ライセンス事業

建設業特化型「商標」リースの活用によるブランディング

・左官の窓口・土木工事の窓口・コンクリート工事の窓口

・左官110番・土間110番他 全41ライセンス

狭小地からの不動産活用・建築コンサルティング

M&A事業など

