ZTE傘下のNubia Technology(以下、Nubia)は3日、同社が展開するゲーミングスマートフォン(スマホ)「REDMAGIC」ブランドの次期モデル「REDMAGIC 9S Pro(型番:NX769J)」の発表会「#REDMAGIC9SPro: Unleash the Warrior Within」を現地時間(EDT)の2024年7月16日(火)8時から実施するとお知らせしています。日本時間(JST)では7月16日21時から。

#REDMAGIC9SPro: Unleash the Warrior Within



Official Launch: July 16https://t.co/RVk7MLRHOC