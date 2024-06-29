YS横浜vs沼津 スタメン発表
[6.29 J3第19節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 7 菊谷篤資
MF 18 藤島樹騎也
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
控え
GK 21 高橋クリス
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 10 山本凌太郎
MF 23 道本大飛
MF 25 西山峻太
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 28 井上航希
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 8 鈴木拳士郎
FW 21 森夢真
FW 27 和田育
控え
GK 50 渡辺健太
MF 40 沼田航征
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
FW 23 津久井匠海
監督
中山雅史
※18:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 7 菊谷篤資
MF 18 藤島樹騎也
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
控え
GK 21 高橋クリス
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 10 山本凌太郎
MF 23 道本大飛
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 28 井上航希
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 8 鈴木拳士郎
FW 21 森夢真
FW 27 和田育
控え
GK 50 渡辺健太
MF 40 沼田航征
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
FW 23 津久井匠海
監督
中山雅史