グローバルWeb3最前線へ！IVS Crypto 2024 KYOTOとJapan Blockchain Week 2024のアジェンダを発表【IVS2024/Crypto 2024】

グローバルVCのHeadline AsiaとIVCが運営する国内最大のスタートアップカンファレンス「IVS」は、2024年7月4日(木)〜6日(土)の3日間、京都パルスプラザをメイン会場に「IVS CRYPTO 2024 KYOTO with Japan Blockchain Week Summit」を開催する。本イベントの詳細アジェンダが明らかになった。■Main Stage & Web3 Stage:世界のWeb3トッププレイヤーに会おうMain Stage & Web3 Stageでは、日本と海外のWeb3エコシステムを牽引するトッププレイヤーが集結し、Web3の未来とグローバル連携について語る。内閣府、日本銀行、金融庁、デジタル庁、自民党の代表者が、日本のブロックチェーンおよびデジタルイノベーションに関する国家戦略について洞察を提供する。

また、AptosのMo Shaikh、Animoca BrandsのYat Siu、MemelandのRay Chan、The SandboxのSebastien Borget、YGGのGabby Dizonなど、国際的に著名なスピーカーが登壇し、グローバルWeb3プレイヤーと日本企業の協力方法や成功事例を紹介する。さらに、KONAMI、バンダイナムコ、スクウェア・エニックス、DeNAといったゲーム業界の巨人や、サンリオ、東宝、講談社、集英社、テレビ朝日などのIPホルダーが参加し、Web3技術の応用や統合戦略について発表する。詳細なアジェンダはこちらを確認のこと。https://www.ivs.events/timetable_crypto2024-1.■Web3 Entertainment Zone & Crypto Village:革新的なWeb3体験を楽しもう「Web3 Entertainment Zone 「SHAKE!」は、メインパートナーであるYGG Japanが運営し、YGGがサポートするエリアで、オンラインゲーム、アニメ、マンガなどの伝統的なコンテンツをWeb3へとシフトさせる没入型体験を提供する。このエリアでは、Genopet、Heroes of Mavia、MOONVEIL.GG、Ambrus Studio、Arrowiz Games、Peer、Xsollaといった革新的なゲームプロジェクトが紹介される。業界リーダーとのパネルディスカッションを通じて最新のトレンドや技術を学び、ゲームデモやインタラクティブなセッションを楽しむことができる。メインステージ近くのネットワーキングエリア「Crypto Village powered by MURA」では、登壇者と直接交流できる絶好の機会が提供される。このエリアでは、JAPAN DAO Association、AiHUB、Crypto Cocktails、EDCONなど、日本やグローバル知名なクリプトコミュニティのメンバーと会える。また、クラフトコーラやクラフトジンジャーエールを無料で楽しみながら、会話を楽しむことができる。■VC Lounge & Pitch Park:最高の起業家と投資家と出会おうIVS Crypto 2024 KYOTOでは、300以上のVCパートナーが参加し、世界中Web3ベンチャーキャピタリストからの投資を獲得するチャンスが提供される。7月5日の午後13:00 - 15:00に会場の2階のVC Loungeで開催される「Crypto Startup x VC Matching」では、多くのVCと直接交流することができる。今年で3回目を迎えるIVS Cryptoデモデイ「THE DEMODAY」は、日本最大の規模を誇り、トップ開発者やプロジェクトに出会う絶好の機会だ。このイベントは7月5日に会場の3階のPitch Parkで開催される。AI、ソーシャル、ゲームをテーマに、厳選されたファイナリストたちが革新的なプロダクトを発表し、次のコンシューマー向けWeb3キラーアプリが生まれる場となる。参加者はプロダクトに投票し、予選審査に参加できる。AIxWeb3 Anime Contestでは、AI技術とUnreal Engineを使用して制作されたショートアニメーションで若いクリエイターが競う。優勝作品は商業化され、アニメ、漫画、ゲームに適応され、ブロックチェーン技術でIPとライセンスが管理される。このコンテストも7月5日に会場の3階のPitch Parkで開催される。特別審査員としてアニメ業界のレジェンドクリエイターを迎え、一般審査員には配給会社や出版社、グローバルのVCなどが参加する。■Main Partner & Booths:Web3ビジネスの可能性を探ろうダイヤモンドスポンサーであるYield Guild GamesとYGG Japanは、Web3エンターテインメントゾーンにおいて、プレイ・アンド・アーン運動への取り組みを示している。YGG(Yield Guild Games)は世界最大の分散型ゲーミングギルドであり、グローバルにプレイ・アンド・アーン運動を推進している。一方、YGG Japanは日本市場に注力し、国内のブロックチェーンゲーム産業の発展を促進している。プラチナスポンサーには、Aptos、Animechain.ai、AKA Virtual、Memelandが含まれる。ゴールドスポンサーには、Oasys、double jump.tokyo、Avalanche、Alibaba Cloud、Japan Open Chain、SBI Holdings、LINE NEXT/DOSI/Kaia、Vyvo Smart Chain、GSR、Zeus Network、Shib.io、Slash Vision Labs、CARV、Fireblocks、Aethir、CESS Network、A41、XAI、Peer、Xsollaが名を連ねている。会場のブースでは、これらのスポンサー企業や出展各社と直接話すことができ、最新のWeb3ビジネスの動向や技術について詳しく知る絶好の機会だ。参加者は、企業の代表者と直接交流し、ビジネスの可能性を探ることができる。■Side Events & Japan Blockchain Week:京都・東京で世界の脈拍を感じよう京都はWeb3の革新の中心地となり、200以上のサイドイベントが開催される、日本および世界最大のWeb3カーニバルに変身する。参加者は、京都の豊かな文化遺産を楽しみながら、多くのアクティビティを体験できる。例えば、世界的に有名な「TOKYO SOLID」が日本に初上陸し、歴史ある八坂神社の敷地内にある500年の歴史を持つ茶室で、一夜限りの特別な体験が楽しめる。日本料理、文化、アート、エンターテインメントを贅沢に堪能できる。また、「IVS Crypto公式パーティー『To The Moon』」では、世界中のゲストとネットワークを構築し、音楽を通じて交流を深めることができる。詳細なサイドイベントのリストはこちらから確認のこと:https://lu.ma/ivs-jp・7月16日:「Web3 Future 2024」主催:株式会社Ginco・7月17日〜19日:「DCENTRAL Tokyo 2024」主催:Ozaru、Cryptonauts・7月24日:「Blockchain Leaders Summit Tokyo 2024」主催:B Dash Ventures、Hashed・7月26日〜30日:「EDCON TOKYO 2024」主催:De University of Ethereum・7月31日:「PlasmaCon」主催:INTMAXJapan Blockchain Week 2024は、5万人以上の参加者を見込んでおり、世界最大級のWeb3イベントシリーズ。Japan Blockchain Week 2024の詳細イベントカレンダーは以下の通り:Japan Blockchain Week 2024の詳細は、公式サイトを確認のこと:https://japanblockchainweek.jp/■「IVS2024 KYOTO / IVS CRYPTO 2024 KYOTO」イベント概要2024年7月4日から6日まで、伝統と革新が融合する京都で、IVS2024 KYOTOとIVS Crypto 2024 KYOTOを同時開催する。IVS2024 KYOTOは、起業家、投資家、事業家、技術者、研究者、そしてスタートアップやオープンイノベーションに関心を持つすべての人々を対象としたカンファレンス。資金調達や事業成長の機会を求める経営者や投資家、新しい事業アイデアに興味がある人々にとって、新しい未来を築くための貴重な機会を提供する。IVS Crypto 2024 KYOTOは、クリプトとブロックチェーンに特化したカンファレンス。この分野のパイオニアたちが、デジタル経済の進化とWeb3の可能性について深く掘り下げる。両カンファレンスは同じ場所で開催され、参加者は自由にどちらのイベントにも参加できる。<「IVS CRYPTO 2024 KYOTO」イベント概要>名称:IVS Crypto 2024 KYOTO主催:IVS KYOTO実行委員会(Headline Japan/IVC/京都府/京都市)日時:2024年7月4日(木)〜7月6日(土)会場:京都パルスプラザ他Webサイト:https://www.ivs.events/ja/crypto■「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」オフィシャルサイト■「IVS2024 KYOTO / IVS Crypto 2024 KYOTO」特設サイト - ITライフハック