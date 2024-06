2024年パリオリンピックでの活躍が期待されるアスリートが熱い想いを語るTOKYO FMのラジオ番組「Cheer Up Station〜route de paris〜」。6月9日(日)の放送では、「競泳女子」の競技に注目。三井愛梨(みつい・あいり)選手が、パリオリンピックで注目してほしい泳ぎについて語ってくれました。

三井愛梨選手

3月におこなわれた女子200メートルバタフライ決勝で、三井愛梨選手は2分6秒54のタイムで自己ベストを更新し、優勝。見事、初の五輪代表に内定しました。先月、法政大学でおこなわれた壮行会で、三井選手は「少しビッグマウスですけど、金メダルを目指して頑張ります」とスピーチ。普段は謙虚な姿が印象的な三井選手ですが、この日は堂々とメダル獲得への意欲を見せました。



----------------------------------------------------

6月9日放送分より(radiko.jpのタイムフリー)

https://www.tfm.co.jp/link.php?id=10929 聴取期限 2024年6月17日(月) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

オリンピックでは自己ベスト更新を第一の目標に掲げ、「日本新記録の更新とメダル獲得を目指して頑張りたい」と話す三井選手。目指す泳ぎについては「前半のスピードがずっと課題としているところなんですけど、そこを強化しているので、うまく活かしながらいつもの自分の泳ぎができればいいなと思っています。ぜひ、そこに注目してほしいです」と話しました。三井選手はパリオリンピック後、海外留学を予定しています。文武両道に励む20歳が、初めてのオリンピックに臨みます。番組では、三井選手のチアアップソングの1つである、ONE OK ROCKの「(you can do)‘everything」をオンエアしました。<番組概要>番組名:Cheer Up Station〜route de paris〜放送日時:毎週日曜8:55〜9:00パーソナリティ:TOKYO FMアナウンサー番組サイト: https://audee.jp/voice/show/84167 https://audee.jp/voice/show/84167