Googleは11日(現地時間)、スマートフォン(スマホ)など向けプラットフォーム「Android」における月次セキュリティーパッチの2024年6月分を告示しています。また合わせて同社が開発・販売するスマホ「Pixel」ブランドのスマホやタブレットにおいて2024年6月分のソフトウェア更新を同日より提供開始しており、来週にかけて順次提供されるとのこと。

What’s included

The June 2024 update includes bug fixes and improvements for Pixel users - see below for details.



Battery & Charging

- Fix for stability or performance improvements in certain conditions *[2]

- Fix for issues causing device to not charge in certain conditions *[12]



Bluetooth

- General improvements in stability or performance for Bluetooth LE audio *[10]



Camera

- Fix for camera stability issue when taking Astrophotography photo under certain conditions *[6]

- Fix for camera stability issues when switching between different zooms in certain conditions *[7]

- General improvements for camera stability under certain conditions *[8]



Display & Graphics

- General improvements to display stability *[1]



Framework

- General improvements for system stability during device setup *[11]



System

- General improvements for system stability and performance in certain conditions *[7]



Telephony

- General improvements for network connection stability and performance in certain conditions *[9]



User Interface

- Fix for issue with the navigation bar showing up incorrectly in certain conditions *[3]

- Fix for issue with transitions between home screen and lock screen *[4]

- General improvements for performance and stability in certain UI transitions and animations *[5]



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Device Applicability

Fixes are available for all supported Pixel devices unless otherwise indicated below. Some fixes may be carrier/region specific.



*[1] Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[2] Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

*[3] Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold

*[4] Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[5] Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[6] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

*[7] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold

*[8] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[9] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a

*[10] Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[11] Pixel 8a

*[12] Pixel Tablet

<Android Security Bulletin-June 2024> CVE Severity Component Subcomponent/Type Updated AOSP versions CVE-2023-21266 High Framework EoP 12、12L、13 CVE-2024-31310 High Framework EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31316 High Framework EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31317 High Framework EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31318 High Framework EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31319 High Framework EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31322 High Framework EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31324 High Framework EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31325 High Framework EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31326 High Framework EoP 14 CVE-2024-31312 High Framework ID 12、12L、13、14 CVE-2024-31314 High Framework DoS 12、12L、13、14 CVE-2023-21113 High System EoP 12、12L、13 CVE-2023-21114 High System EoP 13 CVE-2024-31311 High System EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31313 High System EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31315 High System EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31323 High System EoP 14 CVE-2024-31327 High System EoP 12、12L、13、14 CVE-2024-31323 ー Google Play system updates Healthfitness ー CVE-2024-31311 ー Google Play system updates Statsd ー CVE-2023-21114 ー Google Play system updates WiFi ー CVE-2024-26926 High Kernel EoP/Binder ー CVE-2024-0671 High Arm Mali ー CVE-2024-1065 High Arm Mali ー CVE-2024-23695 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-23696 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-23697 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-23698 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-23711 High Imagination Technologies PowerVR-GPU ー CVE-2024-20065 High MediaTek telephony ー CVE-2024-20069 High MediaTek Modem ー CVE-2024-20066 High MediaTek Modem ー CVE-2024-20067 High MediaTek Modem ー CVE-2024-20068 High MediaTek Modem ー CVE-2023-43538 Critical Qualcomm Closed-source component ー CVE-2023-43551 Critical Qualcomm Closed-source component ー CVE-2023-43556 Critical Qualcomm Closed-source component ー CVE-2023-43542 High Qualcomm Closed-source component ー CVE-2024-23363 High Qualcomm Closed-source component ー

<Pixel Update Bulletin-June 2024> CVE Severity Component Subcomponent/Type Updated AOSP versions CVE-2024-32891 Critical Pixel EoP/LDFW ー CVE-2024-32892 Critical Pixel EoP/Goodix ー CVE-2024-32899 Critical Pixel EoP/Mali ー CVE-2024-32906 Critical Pixel EoP/avcp ー CVE-2024-32908 Critical Pixel EoP/LDFW ー CVE-2024-32909 Critical Pixel EoP/confirmationui ー CVE-2024-32922 Critical Pixel EoP/Mali ー CVE-2024-29786 High Pixel RCE/CPIF ー CVE-2024-32905 High Pixel RCE/cpif ー CVE-2024-32913 High Pixel RCE/WLAN ー CVE-2024-32925 High Pixel RCE/wlan ー CVE-2024-32895 High Pixel EoP/WLAN ー CVE-2024-32896 High Pixel EoP/Pixel Firmwire ー CVE-2024-32901 High Pixel EoP/v4l2 ー CVE-2024-32907 High Pixel EoP/Trusty / TEE ー CVE-2024-32911 High Pixel EoP/Modem ー CVE-2024-32917 High Pixel EoP/Trusty OS ー CVE-2024-29780 High Pixel ID/hwbcc TA ー CVE-2024-29781 High Pixel ID/GsmSs ー CVE-2024-29785 High Pixel ID/ACPM ー CVE-2024-32893 High Pixel ID/ACPM ー CVE-2024-32894 High Pixel ID/Modem ー CVE-2024-32910 High Pixel ID/spi TA ー CVE-2024-32914 High Pixel ID/ACPM ー CVE-2024-32916 High Pixel ID/ACPM ー CVE-2024-32918 High Pixel ID/Trusty ー CVE-2024-32920 High Pixel ID/ACPM ー CVE-2024-32930 High Pixel ID/ACPM ー CVE-2023-50803 High Pixel DoS/Modem ー CVE-2024-32902 High Pixel DoS/Modem ー CVE-2024-32923 High Pixel DoS/Modem ー CVE-2024-29784 Moderate Pixel EoP/lwis ー CVE-2024-29787 Moderate Pixel EoP/lwis ー CVE-2024-32900 Moderate Pixel EoP/LWIS ー CVE-2024-32903 Moderate Pixel EoP/lwis ー CVE-2024-32919 Moderate Pixel EoP/LWIS ー CVE-2024-32921 Moderate Pixel EoP/lwis ー CVE-2024-29778 Moderate Pixel ID/Exynos RIL ー CVE-2024-32897 Moderate Pixel ID/Exynos RIL ー CVE-2024-32898 Moderate Pixel ID/Exynos RIL ー CVE-2024-32904 Moderate Pixel ID/Exynos RIL ー CVE-2024-32915 Moderate Pixel ID/Exynos RIL ー CVE-2024-32926 Moderate Pixel ID/Fingerprint Sensor ー CVE-2024-32912 Moderate Pixel DoS/Telephony ー CVE-2024-32924 Moderate Pixel DoS/Modem ー CVE-2023-43537 Moderate Qualcomm WLAN ー CVE-2023-43543 Moderate Qualcomm Audio ー CVE-2023-43544 Moderate Qualcomm Audio ー CVE-2023-43545 Moderate Qualcomm WLAN ー CVE-2023-43555 Moderate Qualcomm Closed-source component ー

<Wear OS Update Bulletin-June 2024> CVE Severity Component Subcomponent/Type Updated AOSP versions CVE-2024-31328 High Framework EoP 13 CVE-2024-31329 High System EoP 13 CVE-2024-31330 High System EoP 13

ソフトウェア更新はネットワーク経由によるアップデート(OTA)が配信開始されているほか、ファクトリーイメージも公開されており、対象となるタブレット「Pixel Tablet」やスマホ「Pixel Fold」および「Pixel 8a」、「Pixel 8」、「Pixel 8 Pro」、「Pixel 7a」、「Pixel 7」、「Pixel 7 Pro」、「Pixel 6a」、「Pixel 6」、「Pixel 6 Pro」、「Pixel 5a (5G)」では無料で実施できます。更新後のビルド番号は日本を含むグローバルで共通となっており、各機種ともに「AP2A.240605.024」とのこと。なお、このソフトウェア更新にはセキュリティーパッチのほか、すでに紹介しているようにPixelスマホ・タブレットやスマートウォッチ「Pixel Watch」および「Pixel Watch 2」向けの新機能「Pixel Feature Drop」の2024年6月分も含まれています。その他、Pixelスマホ・タブレットのソフトウェア更新には複数の不具合修正や機能改善が含まれており、Pixel 8やPixel 8 ProでBluetooth LE Audioの安定性またはパフォーマンスの全般的な改善、Pixel 7シリーズにて特定の状況で天体写真の撮影時にカメラの安定性の問題を改善、Pixel 7シリーズとPixel 8シリーズにて特定の状況でのネットワーク接続の安定性とパフォーマンスの全般的な改善、特定の状況でPixel Tabletを充電できない問題が改善されるなどしているということです。Pixelシリーズにはセキュリティーパッチや不具合を修正するソフトウェア更新が毎月提供されており、2024月6分のセキュリティーパッチはCVEに登録されている分では以下の表の通りで、Android向けではCriticalが3個、Highが34個、Severityなしが3個の合計40個、Pixel向けではCriticalが7個、Highが24個、Moderateが19個の合計50個、Wear OS向けではHighが3個となっています。その他、セキュリティー更新以外のPixelシリーズにおける更新内容は以下の通り。なお、Pixel 8やPixel 8 ProなどのPixelスマホを販売するKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」や「UQ mobile」でもそれぞれソフトウェア更新の提供開始をお知らせしており、auでは更新時間はPixel 8aが約40分、Pixel 8やPixel 8 Pro、Pixel Fold、Pixel 7a、Pixel 7 Pro、Pixel 7、Pixel 6a、Pixel 6が約30分、更新ファイルサイズはPixel 8aやPixel Foldが約900MB、Pixel 8が約960MB、Pixel 8 Proが約970MB、Pixel 7aが約910MB、Pixel 7 Proが約780MB、Pixel 7が約770MB、Pixel 6aが約670MB、Pixel 6が約680MBと案内されています。

記事執筆:memn0ck

