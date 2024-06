6月3日 公開

カプコンは6月3日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」の1周年を記念し、ゲーム内の様々な数値をまとめた「記念碑」ページを公開した。

公開されたページでは、2023年6月2日の発売日から2024年4月30日までのプレイデータに基づいた各数値が公開されており、総バトル数は20億回、総プレイ時間は1.7億回、対戦で最も使用されたキャラクターはケンとなっていることなどが明かされている。

ほかにも、ワールドツアーモードで絆レベルをMAXにした師匠1位はキャミィで、キャミィが食べた「うなぎのゼリー寄せ」は183万個、自動実況機能でアール氏が「いってみましょーー!!」を叫んだ回数(自動実況機能をONにしたバトル回数)が8.9億回に達することなど、ユニークなデータも確認することができる。

□「ストリートファイター6」1周年記念碑のページ

