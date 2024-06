ファミリーレストラン「ココス」にて、6月下旬まで「今月のグルメ〜6月〜」を開催中!

色鮮やかな夏野菜を使用した「夏野菜と燻製ベーコンの包み焼きハンバーグ〜トマトチーズソース〜」と「夏野菜のミートチーズココット」が登場しています☆

ココス「今月のグルメ〜2024年6月〜」

販売期間:提供中〜2024年6月下旬(予定)

販売店舗:ファミリーレストラン「ココス」店舗

※空港店舗では実施されません

全国に展開するファミリーレストラン「ココス」にて開催されている「今月のグルメ〜6月〜」

「今月のグルメ〜6月〜」では、色鮮やかな夏野菜(赤パプリカ、黄パプリカ、ナス、ズッキーニ)にトマトソースやチーズを組み合わせた初夏にぴったりな2品が登場しています。

香り豊かな燻製ベーコンをトッピングしたココス自慢の包み焼きハンバーグと、おつまみや追加の一皿にちょうど良いココットで夏野菜を心ゆくまで堪能できるメニュー。

程よい酸味のトマトソースやまろやかなチーズが絡んだみずみずしい夏野菜は食べ応え抜群です☆

夏野菜と燻製ベーコンの包み焼きハンバーグ〜トマトチーズソース〜

イートイン価格:1,188円(税込)

テイクアウト価格:通常 1,166円(税込)→ ネット予約限定 1,049円(税込)

ココスの看板メニュー包み焼きハンバーグに、食べ応え抜群な夏野菜やベーコンを添え、初夏らしく仕上げた一品。

ホイルを開いた瞬間にふわっと香る、じっくり燻製されたベーコンのスモーキーな香りに食欲をかき立てられること間違いなし!

トマトベースにベシャメルソースを合わせたソースは、酸味とコクが絶妙で初夏にぴったりな味わいです。

とろ〜りとろけた2種のチーズ(ステッペン・シュレッド)を食材に絡めることで、より濃厚な味わいを堪能することができます。

夏野菜のミートチーズココット

価格:429円(税込)

テイクアウト:不可

みずみずしい夏野菜にミートソースとチーズをトッピングし、オーブンでじっくり焼き上げた一品。

ひき肉たっぷりのミートソースとコクのあるチーズが、夏野菜の旨みを引き立てます。

「追加バゲット100円(税込110円)」との組み合わせや、お酒のおつまみや追加の一皿としても楽しめます。

彩りの良い夏野菜とハンバーグやミートソース、チーズの相性が抜群の期間限定メニュー。

ココスにて販売されている、今月のグルメ〜6月〜「夏野菜と燻製ベーコンの包み焼きハンバーグ〜トマトチーズソース〜」と「夏野菜のミートチーズココット」の紹介でした☆

