相模原vs岩手 スタメン発表
[6.2 J3第15節](ギオンス)
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 25 田中陸
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 16 高野遼
MF 24 牧山晃政
FW 9 藤沼拓夢
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 23 川島康暉
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
戸田和幸
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 16 柳世根
DF 25 大和優槻
DF 51 深津康太
MF 4 深川大輔
MF 6 高橋峻希
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
FW 9 都倉賢
FW 10 オタボー・ケネス
FW 15 加々美登生
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 18 宮市剛
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
FW 23 豊田晃大
監督
神野卓哉
※14:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 25 田中陸
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 15 前田泰良
MF 16 高野遼
MF 24 牧山晃政
FW 9 藤沼拓夢
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 23 川島康暉
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
監督
戸田和幸
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 16 柳世根
DF 25 大和優槻
DF 51 深津康太
MF 4 深川大輔
MF 6 高橋峻希
MF 17 新里涼
MF 30 安達秀都
FW 9 都倉賢
FW 10 オタボー・ケネス
FW 15 加々美登生
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 18 宮市剛
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
FW 23 豊田晃大
監督
神野卓哉