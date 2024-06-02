[6.2 J3第15節](ギオンス)

※14:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 4 山下諒時

DF 25 田中陸

MF 6 徳永裕大

MF 8 橋本陸

MF 15 前田泰良

MF 16 高野遼

MF 24 牧山晃政

FW 9 藤沼拓夢

FW 17 伊藤恵亮

控え

GK 23 川島康暉

MF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 22 福井和樹

MF 27 西山拓実

MF 47 岩上祐三

FW 39 瀬沼優司

FW 66 栗原イブラヒムジュニア

監督

戸田和幸

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 16 柳世根

DF 25 大和優槻

DF 51 深津康太

MF 4 深川大輔

MF 6 高橋峻希

MF 17 新里涼

MF 30 安達秀都

FW 9 都倉賢

FW 10 オタボー・ケネス

FW 15 加々美登生

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 3 斉藤諒

DF 18 宮市剛

MF 11 桐蒼太

MF 13 小暮大器

MF 14 松原亘紀

FW 23 豊田晃大

監督

神野卓哉