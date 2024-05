コミュニケーションアプリ 「LINE(ライン)」 内の着せかえショップに、LINE着せかえ「ポケモン DOWASURE」が登場!

ヌオー・コダック・ヤドンたちが「ドわすれ」のわざを使う時のような表情をしている、ゆるくてかわいいデザインの着せかえになっています。

LINE着せかえ「ポケモン DOWASURE」

利用料金:各370円(税込)または150LINEコイン

配信日:2024年5月23日(木)

ダウンロード方法:「LINE」内の着せかえショップまたは、公式オンラインストア「LINE STORE」より購入

コミュニケーションアプリ 「LINE(ライン)」の着せかえショップでは、アプリ内を様々なキャラクターなどで飾れる”着せかえ”が販売されています。

そんな「LINE」内の着せかえショップに、「ポケモン DOWASURE」デザインが登場!

ポケモンたちが「ドわすれ」のわざを使う時のような表情をしている、ゆるい着せかえです。

ヌオー・コダック・ヤドン・ドンメル・フワンテ・ヌマクローたちがゆるかわなタッチで描かれています。

トーク画面で「?」を浮かべるポケモンたちの姿もかわいい☆

ヌオー・コダック・ヤドンたちが「ドわすれ」のわざを使った時のような表情を描いた着せかえデザイン。

2024年5月23日(木)から配信されているLINE着せかえ「ポケモン DOWASURE」の紹介でした☆

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

