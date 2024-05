ここ数週間にわたり、iPhoneのアラームが適切に鳴らないとの報告がSNS上に相次いでいました。米NBCがニュース番組「Today」でこの現象を取り上げたところ、アップルがこの問題を認識し、修正に取り組んでいると表明しました。

この現象は、iOS 17以降で起こっていることです。例えば、The Vergeはポッドキャストのプロデューサーが6〜7年前に設定してから触れてもいないアラームが、金曜日から同じ症状になっていると紹介しています。

The Wall Street Journalのジョアンナ・スターン記者は、アップルが一部のアラームで音が鳴らない問題を認識しており、修正に取り組んでいることを確認したと述べています。ちなみにスターン氏は、iPhoneのアラームで午前6時50分に目が覚めたそうです。

Today Show called me last night and said iPhone alarms aren't working! I hadn't heard that but Apple confirmed this AM that it is aware of an issue causing some alarms not play a sound and that it's working on a fix.

My iPhone alarm woke me up right on time at 6:50AM! Anyone out…

— Joanna Stern (@JoannaStern) April 30, 2024